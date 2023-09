Despre liberalism şi liberalii de la Olt

Au trecut cele 24 de ore de când senatorul Liviu Voiculescu nu a fost… demisionat din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Olt. Grupul său de interese, din partid şi colegii din alianţă, au salutat victoria. De parcă al nostru se dusese la Bruxelles şi venise cu un proiect de pod peste Dunăre, aprobat prin PNRR, zero cotă contribuţie proprie.

Ciudată lume… Să se bucure adversarul politic mai ceva ca ai tăi camarazi. Înainte de asta, exact după ce am termiant de scris această frază, la Olt, PNL este a treia opţiune a electoratului. Ştie toată lumea. Şi Voiculescu, şi Ştirbu, şi cei de la PSD. Mai puţin besmeticii de la AUR Olt care nu ştiu nici ei ce sunt, dar să mai ştie cine şi cum sunt alţii…

Cu actuala politică din zona de decizie judeţeană, pe fondul actului… politic, consimţit cu cineva mai mare cu număr de ani decât victima. PNL Olt chiar are nevoie de o terapie şoc, astfel, la anul se poate dezintegra efectiv. De aceea, schimbarea unui preşedinte, a unui mecanism de conducere, nu-i o crimă politică, nu-ţi ia nimeni liniştea, confortul personal, patrimoniul şi nici chiar reputaţia. E doar un exerciţiu al democraţiei, căci aici e esenţa ei. Cu cât mandatul e mai lung, cu atât titularul e susceptibil de derapaj. Aşa-zisul puci organizat de ăia răi, Gigel Ştirbu, Marian Vasile şi Mario de Mezzo, nu e decât un exerciţiu de respiraţie artificială pentru organismul sufocat de compromisuri al liberalismului oltean. Într-un fel, şi PSD-iştii locali ar trebui să susţină revigorarea liberală, asta dacă ideea de continuare a alianţei nu e doar un slogan. Extremismul va profita şi fără să vrea de actuala stare de fapt.

Nu e o crimă împotriva umanităţii hotărârea de guvern semnată de către Marcel Ciolacu privind numirea lui Mario de Mezzo prefect la Olt. E bun şi Florin Homorean, cu profilul său tehnocrat, dar ca om politic nu poate mai mult decât echipele româneşti de fotbal în cupele europene. Iar pentru cei iritaţi de schimbările de la Inspctoratul Şcolar Judeţean Olt, unde au venit Marius Bălaşa şi Mariana Gheorghe, doi oameni politici buni la firul ierbii, recomandarea ar fi să găsească mai degrabă apă pe Marte decât velităţi politice la doamnele schimbate de aceştia în funcţiile de adjuncţi la ISJ. Astăzi nu spun că Voiculescu vrea să plece la PSD cu nu ştiu câţi primari. E doar un zvon. Nici că Ştirbu va jura dăruire până la ultima picătură de viaţă pentru binele oltenilor. Astfel de slogane şi-au consumat timpul istoric. Dar până una, până alta, actuala dezbatere internă din cadrul PNL Olt e chiar bună. E un semn de democraţie pe care nu îl vezi la alte partide, unde nici după ce eşti dat afară, nu te ţine să ai o opinie contrară şefului care te-a executat. Până la şedinţa de la Bucureşti, când o fi ce o fi, cerd că o vizită a lui Nicolae Ciucă la Slatina ar fi mai utilă decât închirierea unor microbuze care să ducă beligeranţii pe Aleea Modrogan, acolo unde e îngropat câinele Vasile, cel mai credincios partener al lui Băsescu, pe timpul când acesta câştiga alegerile împotriva PSD.. O tempora, o mores….