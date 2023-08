Liberalul cu prieteni la PSD, Florin Homorean, a descoperit Sprâncenata…

Revolta viceprimarului liberal Stan Danciu!

În ziua când sonda spaţială, trimisă de ruşi pe lună, s-a defectat la aterizare, izbindu-se violent de solul corpului ceresc, fostul prefect de Olt, Florin Homorean, actualmente secretar general la PNL Olt, numit preşedinte la PNL Slatina, a impactat cu pământul comunei Sprâncenata. Acolo unde a ajuns prima oară pentru a discuta cu viceprimarul liberal al localităţii, preşedintele organizaţiei liberale a localităţii, despre o susţinere a acestuia din urmă pe o listă care să ajungă la preşedintele partidului, Nicolae Ciucă, acolo unde semnatarii să arate susţinerea actualei conduceri pentru linişte şi pace în politica Oltului.

Reacţia vicelui a fost neaşteptată, iar pe seama discuţiilor purtate cu Homorean, Stan Danciu a ţinut să precizeze în exclusivitate pentru Ziarul de Olt.

„Când au dumnelor nevoie, ştiţi că ne caută. Până acum nu a stat niciodată de vorbă, nu am rezolvat nimic, nu a luat nicio măsură şi acum, când au nevoie de o semnătură…. O semnătură care să meargă către domnul Ciucă, pentru că e o problemă încălcită, nişte schimburi de tabere. Am fost la domnul prefect (n.n. Florin Homorean) în audienţe de atâtea ori, cu diferite probleme, şi, în loc să ne ajute, a fost ca şi cum s-ar fi împotrivit nouă, ca şi când era adversarul nostru. Este pentru prima dată, în anii aceştia când a ajuns la noi, în Srâncenata. Când l-au numit am fost bucuros când am auzit că vine unul de-al nostru la conducere, poate ne sprijină şi pe noi cu ceva, însă, cu nimic, parcă totul a fost împotrivă. Cred că a fost mai aproape de pesedişti şi nu numai, dumnealui, dar asta e… Doar ca formaţiune PNL, dar sângele lor a fost tot timpul la PSD. Noi stăm ca fraierii aici, la nivel local, nu ştim cum să îi atragem pe oameni. A ocolit orice luare de măsură, ca să nu supere pe cineva. Mergeam, depuneam o sesizare şi ea ajungea la primar (n.n Marin Mihaeșteanu – PSD) înainte să mă întorc eu la primărie. Am rămas cu un gust amar.

Domnul Homorean a venit pentru semnături şi eu l-am întrebat care e situaţia, cum sunt taberele. Noi semnăm cu cine ţine cu noi. Ne-a spus doar că-i trebuiesc semnături pentru organizaţie, fără să spună altceva… Nu sunt de acod cu aşa ceva. Până la urmă, toată lumea poate fi schimbată, e normal. La dânsul am fost doar pentru abuzurile care se fac, toate documentate cu acte şi nu s-a luat nicio măsură.”, declară Stan Danciu, preşedintele organizaţiei locala a PNL Sprâncenata

Cele spuse de Stan Danciu sunt fotografia moemntului pentru starea de fapt din preacuvioasa şi liniştita organizaţie liberală de la Olt. Acolo unde liberalii care gândesc în interesul partidului vor să schimbe atitudinea şi starea de spirit.