Marian Tudorică, primarul care face la Drăgăneşti-Olt!

Drăgăneşti-Olt poate fi considerat oraşul capitală al Câmpiei Boianului. Unul dintre cele mai interesante ţinuturi bogate în istoria locului, dar şi în performanţele pământurilor de aici. Atunci când sunt muncite de oamenii gospodari care ştiu şi fac ceea ce trebuie.

Cu o dezvoltarea accentuată în anii ’80, atunci când s-a creat un pol industrial, adaptat la nevoile locului, oraşul a aintrat într-un blocaj imediat după 1990. Experimentele administrative, derulate pe trei decentii, nu au reuşit să dea comunităţii viteza de dezvoltare europeană. Punctul de restart la Drăgăneşti-Olt este dat de septembrie 2020, atunci când în urma alegerilor locale, liberalul Marian Tudorică (Măruş) a fost ales primar al oraşului. Fără să dea vina pe greaua moştenire, fără să-şi desfăşoare activitatea administrativă pe Facebook, fără să creeze un eveniment din mutarea unei borduri mai la stânga, mai la dreapta şi din alte acţiuni de imagine, regăsite de altfel în fişa postului, primarul de azi al Drăgăneştiului a înţeles că dezvoltarea comunităţii se face împreună cu oamenii, înţelegând nevoile acestora, folosind instrumente de lucru, pârghii de finanţare din bugetul naţional şi cel european, mult mai generoase decât capacitatea generoasă a bugetului local. Alături de echipa consilierilor locali din partea Partidului Naţional Liberat şi de aparatul propriu al primăriei, Marian Tudorică a înţeles să depună proiecte pentru modernizarea Drăgăneştiului, pentru a face astăzi infrastructura urbană, fundamentul construcţiei edilitare de mâine. Drumuri multe, între Bucureşti şi Craiova, locaţiile unde se dă ora exactă în validarea propunerilor proiectelor locale, au fructificat bazele celui mai ambiţios proiect de dezvoltare urbană din Drăgăneşti-Olt din ’90 încoace.

Valori financiare atrase, care ar reprezenta echivalentul bugetului local pentru următorii 60 de ani. Şi asta într-o perioadă atât de scurtă, de nici trei ani.

Şi, în tot acest timp, când unul construieşte, celălalt încearcă să distrugă. Multe mine de pix consumate pe plângeri anonime, depuse pe la instituţii ale statului de către cei care şi astăzi opoziţie în oraş.

Totul în zadar, pentru că încrederea oamenilor se obţine prin fapte, iar astăzi la Drăgăneşti-Olt faptele sunt de partea primarului Marian Tudorică.

Raport de activitate

Fără a intra în detalii de natură tehnică, pornind de la ce trebuie să prezinte un priamr responsabil, lista proiectelor din Drăgăneşti-Olt, asumată de Marian Tudorică, este un manual de corectă utilizare a funcţiei de primar. Iar când faptele sunt de partea ta, lucrurile arată că oraşul este astăzi pe mâini bune.

I. Proiecte finantate din POR 2014-2020- AXA 3.1.A Cod apel: POR/292/3/1/Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public,îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari Componentă 1- POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1.

1. Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale în orasul Draganesti – Olt, judetul Olt, SMIS 125688, valoarea proiectului 3.280.345,11 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

II. Proiecte finantate din POR 2014-2020- AXA 3.1.B: Componentă 1- Apel: POR/372/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

1. Imbunatăţirea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de CO2 şi modernizarea Grădiniţei în Oraşul Draganeşti-Olt, Satul Comani, SMIS 127176, valoarea proiectului 506.616,86 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

2. Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasul Draganeşti-Olt, SMIS 127177, valoarea proiectului 908.197,76 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

3. Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, Satul Comani, SMIS 127178, valoarea proiectului 701.165,16 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

III. Proiecte depuse pe POR 2014-2020- AXA 13.1: Componentă 1 – Apel : POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din Români

1. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita. Reabilitare si modernizare parc orasenesc Draganesti-Olt, SMIS 125827, valoarea proiectului 4.765.492,53 euro, perioada de implementare 01.07.2018-31.12.2023.

2. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 -centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 -biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – clubul elevilor. Reabilitaredrum public, SMIS 125853, valoarea proiectului 1.683.686,84 euro, perioada de implementare 25.07.2018-31.12.2023.

IV. Proiecte finantate din POR 2014-2020- Componentă 1- POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari,

1. MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC din orasul DRAGANESTIOLT, judetul Olt, valoarea proiectului 877.957,47 euro, perioada de implementare 01.07.2018-31.12.2023.

Proiecte depuse si aprobate PNRR

1. CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CLADIRI REZIDENTIALE IN ORASUL DRAGANESTI-OLT, JUDETUL OLT-BLOCURILE: A, B, C, D, F, G, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Valoarea totală a proiectului 19.827.690,44 lei

2. Parteneriat pentru realizarea proiectului “Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul Drăgănești-Olt și Comuna Mărunței” finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), vor fi achizitionate 3 autobuze electrice si 6 statii de incarcare, Valoarea totală a proiectului 7.915.701,60 lei

3. Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Orașului Drăgănești-Olt, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), proiectul presupune achizitionarea sistemului e-ticketing pentru autobuzele electrice. Valoarea totală a proiectului 2.457.904,11 lei.

4. „RENOVAREA MODERATĂ, ÎN SCOPUL CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE, A CLĂDIRII PUBLICE CĂMIN ȘI CANTINĂ AFERENTE LICEULUI TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU, DIN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI OLT, JUDEȚUL OLT”, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Valoarea totală a proiectului 6.053.463,88 lei

5. INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) IN ORASUL DRAGANESTI-OLT, JUDETUL OLT, finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C3 – Managementul deșeurilor Investitia I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Apel depunere dosare de finanțare Sub-investiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, Valoarea totala a investitiei 3.830.914,00 lei

Proiecte depuse si aprobate Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”

1. „REABILITARE SI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT(III)”-strazile Parcului, Paltinis, Dudesti, Stadion, Gradinari- cu finantare din Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”- Valoarea totală a obiectivului de investiții- 25.669.928,12 lei.

Proiecte depuse si aprobate Compania Nationala de Investitii

1. ”Continuare lucrări la sediul Primăriei Drăgănești-Olt” finantat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” prin Compania Nationala de Investitii, Valoarea totala a investitiei 5.200.796, 90 lei.