Despre campioni. IRIS Nicolae Titulescu şi Florin Gheorghe Tiutiu!

Satul românesc îşi caută identitatea, iar acest lucru nu va fi niciodată posibil fără implicarea in corpore a comunităţii locale, dar şi a celor din administraţia publică. Excepţiile ar trebui să devină normalitate pentru a putea crea sentimentul de apartenenţă la locurile natale. Un astfel de caz fericit este asocierea de bună practică dintre interesele comunităţii locale de la Nicolae Titulescu, judeţul Olt, şi primarul comunei, Florin Gheorghe Tiutiu. Un om are a reuşit prin efroturi numai de el ştiute să aducă standardele de civilitate urbană în comună şi să nu se oprească aici. Un proiect al său de suflet este susţinerea sportului local, acolo unde prin aportul primarului regăsim şi contribuţia unor companii locale gneratoare de mai bine pentru mai mulţi.

Un astfel de proiect sportiv este IRIS Nicolae Titulescu, o echipă de fotbal care activează în Liga a IV-a acolo unde prestaţiile sale sunt foarte bune, iar la condiţiile oferite, un stadion modern, de fapt o bază sportivă complexă, se răspunde cu victorii pe măsură.

Pe 10 iunie 2023, tricourile de campion, câştigători ai Cupei României la nivel judeţean, au mers la Nicolae Titulescu, ca parte din echipamentul sportiv destinat celor mai buni din această competiţie, secţiunea amintită.

Înaintea ultimului meci din sezonul regular din Liga a IV-a, cei de la IRIS Nicolae Titulescu au întâlnit acasă şi au câştigat cu 2-0 în faţa celor de la ACS Viitorul Coteana. Evenimentul de dinaintea meciului, unul aparte. Datorat victoriei din Cupa României în faţa celor de la Oltul Curtişoara, finală câştigată cu 2-1.

Festivităţile de premiere, înmânarea cupei, a tricourilor de campion, a unor premii către jucătorii echipei au fost onorate de primarul de la Titulescu. Alături de acesta s-au aflat şi primarul de la Ghimpeţeni, Dan Constantin Dobre, Nicolae Stan – primarul comunei Colonești, Ion Sorin Toma – primarul comunei Movileni, Constantin Ciobanu – președintele GAL Vedea-Găvanu-Burdea, pe lângă publicul local prezent la meci.

Pledoarie pentru sportul local!

Vizibil emoţionat, cum rar îl vezi, Florin Gheorghe Tiutiu a trecut în revistă istoria şi prezentul fotbalului din comună. Un discurs de reprodus întocmai, un mesaj ca o provocare şi pentru alţi edili din Olt, acolo unde susţinerea sportului se cere ca o recunoaştere şi continuitate, în acelaşi timp, la investiţiile lcoale.

„Bună ziua, dragi prieteni ai fotbalului, susținători ai clubului ACS IRIS Titulescu, dragi invitați, dragi locuitori ai comunei Nicolae Titulescu. Astăzi, în această zi frumoasă de iunie, comuna noastră este în straie de sărbătoare, datorită performanței avute pe plan sportiv, unde echipa noastră a câștigat, pe data de 7 iunie 2023, cel mai mare premiu, din istoria comunei noastre, la nivelul județului Olt, și anume Cupa României, la fotbal. Este cea mai mare performanță avută de o echipă de fotbal din această comună, din toate timpurile.

Acest lucru s-a întâmplat datorită spiritului de învingător pe care-l au iubitorii fotbalului din comuna Nicolae Titulescu, lăsat moștenire de cei de dinainte! Cred că ei ar fi fost mândri și bucuroși la fel de mult ca noi, dacă nu ar fi trecut în neființă.

Cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citire numele la o mare parte dintre jucători, care ne-au lăsat acest spirit, această pasiune pentru fotbal și azi ne privesc din ceruri. Dumnezeu să-i ierte, să-i odihnească în pace și să ne vegheze, în continuare, de acolo de unde sunt. Și, dacă cumva nu voi aminti pe cineva important care a jucat fotbal, să fiu iertat. Dacă ne-am adus aminte de cei dinaintea noastră și care, azi, nu mai sunt, să vorbim și despre prezent, despre cum a luat ființă această echipă, acest club de fotbal – ACS IRIS Titulescu, care are o istorie recentă.

După ce am finalizat acest stadion minunat, era nevoie să înființăm o echipă de fotbal, pe măsura stadionului. La momentul acela, trebuia să ne gândim la numele și sigla clubului. Eu, cu o echipă mică de colaboratori, și aici mă refer la domnul Constantin Ciobanu, Valentin Olteanu, Dorel Rădulica și Florea Stîngă, am propus mai multe variante: Stegarii Titulescu, Recolta Titulescu, Tigrii Titulescu și IRIS Titulescu, nume care mai fusese anterior, am stabilit să rămână IRIS Titulescu. Pentru că IRIS Titulescu a fost înființată de mine și este prima echipă la care a fost legitimat Nicușor Bancu, căpitan la Universitatea Craiova și jucător la Naționala României. Un mare merit în alegea numelui l-a avut domnul Ciobanu și se pare că a avut dreptate. Este un nume care ne poartă noroc. Astfel, am format această echipă frumoasă, o echipă de lei (leii de pe siglă), împreună cu niște jucători dedicați, pitbuli, cum îmi place mie să le spun.

Iată că am obținut această performanță. Am câștigat Cupa României, la nivelul județului Olt. Vreau să citesc numele acestor „eroi”, care au câștigat cupa, în aceste vremuri, în care o echipă de fotbal este din ce în ce mai greu de susținut: Ovidiu Comănescu (căpitan), Alexandru Forcășanu (portar) – desemnat jucătorul finalei, Marian Burcea, Ionuț Belu, Cosmin Pandelică, Mădălin Coman, Alin Burcea, Cosmin Baboi, Paul Mușa, Marin Bălan, Liviu Șerban, Adrian Micu, Marian Tuica, Cosmin Iancu, Gabi Baboi, Marin Bădoi, Adi Dumitru, Laurențiu Vâlcică.

Așa cum am spus, mai devreme, trebuie să le pomenim numele și celor are au susținut mișcarea sportivă, de-a lungul deceniilor, în comuna noastră, începând de la Gloria Titulești, și care astăzi au luat calea stelelor: Marin Rădulica (Ursică – primul căpitan), Dumitru Morariu (portar), Ion Bobaru – profesor de sport, mare sportiv și pasionat al fotbalului, Emanuel Enache, Florea Dumitru, Aurică Stîngă, Constantin Fărcășanu, Marin Rădulica (Pina), Paul Buciu, Ilie Olteanu, Constantin Olteanu (Titică), Săndel Crăciun (colegul și prietenul meu, începând cu clasa I), Ilie Ivan, Alexandru Marcu, Cornel Fărcășanu, Vali Georgescu.

Trebuie să vorbim astăzi și despre suporterii devotați: Ion Chiriță, Vasile Ștefan, Ion Tecuceanu, Vasile Drăgușin (gornist, zis Carabulea), Ilie Bălășanu, care a decedat, de curând, care mergea peste tot cu echipa, trăind cu noi plăcerea fotbalului”.

Florin Gheorghe Tiutiu, un model de urmat!

Interesul lui Florin Gheorghe Tiutiu nu cuprinde nicio conotaţie electorală. Alegerea şi realegerea sa ca primar nu se leagă de acest interes al său pentru comunitate şi sport. Este doar o completare firească a ceea ce lipseşte în multe părţi din satul românesc: spiritul de echipă. Iar când temelia acestei stări de spiriti cuprinde şi fundamentul sportiv, cu atât mai bine.