Corabia. Digitalizare la spitalul orășenesc

Consiliul Local Corabia, întrunit în Ședință Extraordinară, a aprobat încă trei proiecte importante, inițiate de primarul orașului Corabia, ing. Iulică Oane, care vor contribui la dezvoltarea economică și socială a orașului Corabia.

– „Digitalizarea Spitalului Orășenesc Corabia” – proiect realizat prin Planul Național de Redresarea și Reziliență 2022,Componenta 7- Transformare digitală ,Investiția I 3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice,ce permite:

– Implementarea de sisteme informatice spitalicești integrate ( SIS ) pentru conectarea tuturor sistemelor de înregistrare și administrare digitale ,și care ar permite completarea computerizată a comenzii medicului pentru tratamentul pacienților aflați sub îngrijirea sa , astfel ca medicii să acceseze elementele SIS de la pat;

– Digitalizarea interacțiunii cu terți (pacienți ,societăți comerciale ,etc);

– Digitalizarea fluxurilor interne specifice și instituționale (suport) /digitalizarea proceselor ;

– Pregătirea sistemului pentru interoperabilitate cu alte instituții / unități sanitare respectiv pentru integrare / consolidare și replicare date;

– Cursuri de formare pentru angajați;

– „Extinderea Liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza din orașul Corabia ” proiect realizat prin )Programul Operațional Regional 2021-2027 , Prioritatea 6 -Educație modernă și incluzivă . Obiectiv specific: RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online . Extinderea constă în construcția unei săli de festivități, a încă două săli de clasă și a unui laborator.

– Proiectul privind realizarea unui parc pentru producerea de energie electrică din surse solare – Fondul pentru modernizare în România ,Programul-cheie 1:Surse regenerabile de energie și stocarea energie. Acest proiect permite finanțarea pentru realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW).