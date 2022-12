Senatorul Liviu Voiculescu, alături de femeile liberale de la Olt

În weekend, în cadrul Organizaţiei de Femei Liberale Olt a avut loc alegerea conducerii. Luminița Popescu, secretar de stat la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse, a fost reconfirmată în funcţia de preşedinte al organizaţiei. Alături de femeile liberale de la Olt s-a aflat şi senatorul Liviu Voiculescu, preşedinte al PNL Olt.

“Cu ocazia alegerilor pentru conducerea Organizației Femeilor Liberale Olt am afirmat public angajamentul de a promova mai multe femei pe listele de alegeri locale și parlamentare, susținând aprobarea inițiativei legislative care este acum în Camera Deputaților, după ce a trecut de Senat, care prevede o cotă de gen pentru o mai justă reprezentare a celor două sexe.

Cotele de gen și meritocrația nu se exclud reciproc, iar această soluție este doar un mijloc pentru promovarea respectului și a echității de gen în politica românească.

Le doresc mult succes colegelor mele din noul birou județean și o felicit pe doamna Luminița Popescu, secretar de stat la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse, pentru un nou mandat de președinte al OFL Olt.

Am avut plăcerea de a avea alături de noi, secretarul general al OFL, doamna Daniela Nicolescu și vicepreședintele regional OFL, doamna Mihaela Jianu cărora le mulțumesc pt prezența.

Mult succes în activitatea politică stimate doamne și domnișoare și am garanția că echilibrul și implicarea dumneavoastră vor fi un ajutor substanțial pentru filiala Olt a Partidului Național Liberal.”, a spus senatorul.