Protest la Electrocarbon Slatina!

Vremuri grele pentru industria românească, cea care a fost proiectată în anii ’70 pentru a funcționa în mod integrat. Aşa cum a fost proiectată şi fabrica Electrocarbon din Slatina, destinată să producă materiale esențiale pentru funcționarea industriei siderurgice (electrozi din grafit si carbură de siliciu pentru producția de oțel ) și a aluminiului (cocs de petrol calcinat, blocuri si dale carbonice pentru procesele de electroliză). În vremurile actuale, când statul a devenit inamicul industriei româneşti, Electrocarbon se luptă să supravieţuiască, aşa cum a făcut-o mereu, de mai bine de 30 de ani. S-a reiventat, a investit în tehnologie, în oameni, în profesionalism.

Electrocarbon SA este una dintre puținele întreprinderi autohtone, deținute de întreprinzători locali, care încă mai produce materiale industriale şi face parte din categoria celor care presupun un consum mare de energie (electricitate și gaze naturale). Întreprinderea a înţeles necesitatea integrării pe verticală şi s-a lansat într-un program vast de investiții în energie regenerabilă, realizând în ultimii 15 ani o serie de microhidrocentrale menite să asigure o parte importantă din propriul consum industrial de energie electrică.

Protest la Electrocarbon

Marţi, 29 noiembrie a.c., peste 100 de lucrători ai fabricii au organizat un protest în curtea întreprinderii, pentru a trage un semnat de alarmă în contextul crizei energetice şi a măsurilor guvernului, care afectează producerea de energie prin microhidrocentralele proprii.

„Deși am sperat ca autoritățile statului să aprecieze aceste eforturi realizate exclusiv cu fonduri private (resurse proprii din profitul reinvestit și atrase de la bănci locale), am observat în toți acești ani că de fiecare dată ni se spune că suntem singura întreprindere care își produce singură mare parte din energia necesară procesului de producție și că, prin urmare, nu are sens să se reglementeze situația noastră particulară.

Totuși, în acest an, această abordare de ignorare a eforturilor noastre s-a transformat într-una de dublă sancționare. Pe de o parte, ni se spune că suntem mari consumatori de energie și, deci, nu putem beneficia de prețurile plafonate la curent. În același timp, ni se spune că energia electrică produsă de noi va avea un preț plafonat. Așadar, deși pentru noi energia electrică ar trebui să aibă un preț neutru (fiind folosită în cadrul societății care este în același timp producător, furnizor și consumator), am ajuns să fim penalizați atât la prețul de producție, cât și la cel de achiziție. Totul a culminat cu recentele modificări ale legislației în care nu numai că situația noastră particulară nu a fost avută în vedere, dar ANRE a preferat să excludă toată energia produsă din hidrocentrale de la regimul de piață liberă doar pentru argumentul dubios că vor să se asigure că Hidroelectrica nu poate vinde energie în piață. Or, legea se referă la microhidrocentrale, nu la marile capacități de producție ale Hidroelectrica. Este pur și simplu vorba despre o crasă incompetență la nivelul autorităților române care preferă să distrugă puțina industrie care ne-a mai rămas pentru a se asigura că o societate din portofoliul său rămâne supusă controlului politic. Deja am înregistrat mari pierderi începând cu anul trecut când au fost luate primele măsuri în domeniul plafonării prețurilor la energie, dar am sperat că dacă vom face acest sacrificiu pentru o perioadă limitată, statul ne va înțelege situația.”, se arată într-un comunicat emis de conducerea Electrocarbon Slatina.

Electrocarbon a înregistrat multe pierderi, începând de anul trecut, iar dacă autoritățile nu se gândesc la soarta industriei naționale, întreprinderea se va vedea în situaţia de a opri producţia.