Caracal. „Let’s Do It, Romania!”, pentru un municipiu mai curat

Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care își propune curățarea deșeurilor din arealele naturale într-o singură zi. “Let`s Do It, Romania!” face parte din initiațiva globală “Let`s Do It World!”, alături de alte 190 de țări din întreaga lume, una dintre cele mai mari mișcări de voluntariat din lume.

Primăria municipiului Caracal a organizat, în data de 17.09.2022, proiectului „Ziua de Curăţenie Naţională 2022”, organizat de Asociaţia „Let’s Do It, România” în parteneriat cu U.A.T Caracal.

Acţiunea a început la ora 8:30, din faţa primăriei, cuefectuarea înstructajului participanţilor, distribuirii materialelor de protecţie individuale şi a sacilor de colectare.

Întâlnire cu reprezentanţii Greenbrier Company Astra Rail Industries

Primarul Municipiului Caracal s-a întâlnit cu delegația reprezentată de conducerea companiei Greenbrier Company Astra Rail Industries care deține fabrica de vagoane Astra Rail Caracal pentru a analiza posibilitățile de realizare a unui parteneriat în zonă. Din delegație au făcut parte: Sabin Giurgiu – Director Fabrica Astra Rail Caracal, Gligor Corneliu Ioan – Manager General, William Glenn – Chair of The Management Board, Brian Comstock – EVP Chief Commercial and Leasing Officer, Yann Bonguardo – Chief Commercial Officer, Alejandro Centurion – Fost CEO, Actual Advisory role, Lorie Tekorius – President & CEO.

„În urma discuțiilor am convenit să le asigurăm suportul pentru recrutarea de personal din zona metropolitană Caracal. Totodată am primit asigurări de sprijinire privind practica elevilor din liceele tehnologice și, la solicitarea noastră, că vor ceda spre vânzare primăriei o creșă ce acum se află în proprietatea fabricii de vagoane Astra Rail Caracal pentru a acoperi solicitările de înscriere ale copiilor din Municipiul Caracal” a declarat primarul Ion Doldurea.