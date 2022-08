Containerele de gunoi underground vor fi supravegheate video

Primăria municipiului Slatina are în plan să instaleze sisteme de supravheghere video la containerele underground, dar şi la cele normale. De asemenea, sistemele video vor putea supraveghea şi parcările aflate în apropierea containerelor.

În cadrul emisiunii „Reporter 24”, viceprimarul Slatinei, Gigi Vîlceleanu a prezentat noul proiect al primăriei:

„Acest sistem de supraveghere a ghenelor de gunoi urmează să fie implementat. Mai sunt câteva avize de luat. În plus, în momentul în care vom monta acest sistem de supraveghere video, nu vor fi supravegheate doar punctele de colectare a gunoiului, ci se va putea supraveghea inclusiv parcarea din zona respectivă. Astfel, rezolvăm mai multe probleme. Va fi rezolvată problema acelor cetăţeni indisciplinaţi, care vin şi lasă gunoiul exact lângă ghene pentru că le este lene pur şi simplu să apese o pedală. Sau vin cu saci mult mai mari, care nu încap, şi îi lasă lângă. În plus, vedem şi cutii mari de carton, pline cu gunoi. Nu se mai poate aşa ceva. Am văzut şi saltele. Aceste containere îngropate au rolul să nu mai miroase gunoiul, să nu mai fie acel aspect urât. Doar noi ne putem civiliza!”, a declarat viceprimarul.