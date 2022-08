Gigel Ştirbu: „Mai mulți bani pentru protejarea cetățenilor, susținerea economiei, dezvoltare locală și atragerea fondurilor europene”

Guvernul condus de premierul PNL Nicolae Ciucă a aprobat rectificarea bugetară. Mai mulți bani pentru protejarea cetățenilor, susținerea economiei, dezvoltare locală și atragerea fondurilor europene.

„Fondurile destinate investițiilor ajung la 93 de miliarde de lei, cel mai mare buget din ultimii 32 de ani; 7,3 miliarde în plus pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru protecția familiilor și a copiilor și ajutoare pentru compensarea prețului la energie; 2,6 miliarde de lei în plus pentru proiectele de modernizare din domeniul sănătății și susținerea serviciilor medicale; 2,7 miliarde de lei în plus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru susținerea activității de atragere a fondurilor europene; 2,4 miliarde de lei pentru Ministerul Energiei; 2 miliarde de lei pentru Ministerul Transporturilor; 716 milioane de lei pentru Ministerul Agriculturii în vederea dezvoltării sistemelor de irigații și a sprijinirii fermierilor; 650 de milioane de lei pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea modernizării comunităților locale;

La solicitarea premierului Nicolae Ciucă, s-au asigurat la rectificare și fondurile necesare pentru plata concediilor medicale.”, spune deputatul.