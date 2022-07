Împreună pentru CEZAR STAN!

Părinţii micuţului Cezar, din Drăgăneşti-Olt, fac apel la solidaritatea semenilor lor, în lupta de a-l ajuta pe băieţel să treacă peste greua încercare. Fiul lor a fost depistat cu tumoră, atât pe partea dreaptă, cât şi pe cea stângă (tumoră embrionară de tip tumoră rabdoidă/teratoidă atipica grad 4). Pe cea din partea dreapta, medicii de la Bucureşti au putut să o extirpeze aproape în totalitate, însă la cea din partea stângă nu au intervenit, fiind depăşiţi.

Familia a făcut solicitări la mai multe spitale din europa, iar cel mai rapid în a răspunde a fost unul privat din Turcia.

Pentru operaţia în cauză, cu tot ceea ce include acest demers, părinţii trebuie să plătească peste 170.000 €.

Aceştia fac apel la bunătatea semenilor pentru a da o şansă la viaţă şi o copilărie normală pentru micuţul Cezar.

„Cezar, copilul nostru mult dorit are nevoie de sprijinul dumneavoastră… La doar 9 luni ne-a făcut convulsie febrilă. Ajunşi la spitalul Obregia, în crize, ni s-a dat diagnosticul focar epileptic. După ce a fost supus unui EEG, CT, RMN, doctorii au văzut o tumoră pe partea dreaptă şi una pe partea stanga. Ne-au transferat la spitalul Marie Curie unde i-a fost extirpată tumora de pe partea dreaptă, rămânând, însa, 8 mm din ea. Pe partea stangă nu au intervenit, deoarece riscul era prea mare. Rezultatul biopsiei a fost tumoră embrionară de tip tumoră rabdoidă/teratoidă atipica grad 4. Deoarece cele mai rapide răspunsuri au venit din partea spitalul privat din Istambul – Medical Park Bahcelievler Hospital, am optat să începem tratamentul urgent acolo, însa costurile sunt imense, 175.000€. Vă rugăm cu disperare să ne ajutaţi să ne salvăm puiul. Avem nevoie de sprijin financiar, mult sprijin financiar. Ne dorim cu ardoare să-i oferim dreptul la o viaţă normală şi frumoasă.Copilul are câteva săptămâni la dispoziție să strângă banii pentru operație, altfel medicii nu îi fac operaţia”.

Donaţiile se pot face pe pagina special creată peste acest caz: https://www.facebook.com/donate/488529626363550/