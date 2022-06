Perieţi. Ansamblurile de elevi, câştigătoare la Concursul Național al Copiilor „Călușul Românesc” de la Slatina

Sâmbătă, 25 iunie a.c., la Slatina, a avut loc Gala Laureaţilor din cadrul celei de-a XXII-a ediții a Concursului Național al Copiilor „Călușul Românesc”. Spre seară au fost anunţaţi toţi câştigătorii. Printre aceştia şi formațiile de dans popular de la Perieţi. Primarul comunei, Răzvan Rada se arată bucuros de reuşita copiilor în care administraţia locală investeşte mai mult decât suflet.

„Vă anunț cu mândrie că mugurașii noștri, «Mugurașii Iminogului» au câștigat Marele Premiu al Festivalului Național al Copiilor «Călușul Românesc».

Nici «Oltencuţele» noastre nu au fost mai prejos decât minunații călușari și au câștigat Premiul Special al Juriului.

Și formațiile de dans fete și băieți au obținut Premiul I și au demonstrat că periețienii știu să joace bine!

Felicitări, copii talentați, felicitări coregrafului Marian Stănescu și profesorului de muzică Valentin Ivănescu pentru toată munca depusă, felicitări părinților pentru că i-au susținut și încurajat să vină la repetiții și concursuri.

Am fost cu toții o echipă, am investit și am muncit pentru acești copii care, astăzi, au cucerit juriului unui festival atât de important! Sunteți o mândrie pentru noi toți și vă așteptăm cu multe surprize”, declară primarul.