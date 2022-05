Vultureşti. Parc nou şi un monument restaurat

Comuna Vultureşti va beneficia de un parc nou pentru petrecerea timpului liber. Pe lângă acest proiect, primăria a restaurat şi Monumentul Eroilor din comună.

Frumusețea locurilor ce ne înconjoară trezește sufletul la viață, natura ne oferă iar omul este dator să întrețină ceea ce primește și pentru cine sa creezi frumos, dacă nu pentru generația tânără, copiii comunei. Pentru ei și pentru toți locuitorii, am inceput amenajarea parcului comunei Vultureşti, un loc ce, în curând, va deveni frumos, un loc unde ne vom putea relaxa și plimba in voie!

Am răspuns cu entuziasm solicitării Președintelui Consiliului Județean și anume, aceea de a comemora Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită în fiecare an în ziua de 29 aprilie! În acest sens, în semn de recunoștință față de eroii comunei noastre, am luat inițiativa de a reabilita monumentul Eroilor din comuna Vulturești!

Așadar, va invit pe data de 2 iunie, sa marcam cum se cuvine aceasta zi prin depunerea de coroane și un mic recital de poezii, aducând astfel un omagiu eroilor noștri”, spune Marius Treanţă, viceprimarul comunei Vultureşti.