Scorniceşti. Investiţie pentru generaţia de mâine

Generatia de copii ai mileniului III, nonconformistă, este educată în diferite sisteme de învățământ din lume cu accent pe educaţia durabilă pentru mediu, organizarea învățământului gravitând în jurul naturii. În acest sens, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Scornicești se piloteaza Proiectul National „Grădina de relaxare, linişte şi învăţare” în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Asociaţia Creştini, prin intermediul caruia am amenajat curtea gradinitei pe cele 4 zone: zona de linistire, zona de relaxare, zona de învățare si zona pereții ne surprind, unde copiii vor desfasura activităti specifice impreună cu doamnele educatoare.

Frumusetea spațiului se datorează implicarii deosebite a unei echipe minunate din cadrul grădiniţei.

„Mulțumim tuturor pentru implicare: copii, parinti, personalul gradinitei, conducerii, domnului Cristescu Nicolae si nu in ultimul rand, domnului primar Daniel Tudor pentru implicare si pentru tot sprijinul acordat, fara de care nu am fi putut realiza acest spatiu educational deosebit!”,spun reprezentanţii grădiniţei din Scorniceşti.