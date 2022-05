Doi ani cu suspendare, pentru cel care a suspendat viaţa unui profesor

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 21 august 2021, un tânăr de 25 de ani spulbera, pe o trecere de pietoni de pe strada Cireşov din Slatina, un dascăl respectat în comunitate. Era vorba despre profesorul Dumitru Dabu, în vârstă de 68 de ani.

Şoferului i s-a deschis un dosar penal, dosar judecat la Judecătoria Slatina. După aproape nouă luni, instanţa decide că acesta merită o pedeapsă exemplară: doi ani şi jumătate, cu suspendare.

Fără alte cuvinte, vă prezentam, pe larg, decizia Judecătoriei Slatina din 3 mai 2022, pe care nu o comentăm. Opiniile vă aparţin. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată, cu apel, al Curtea de Apel Craiova.

„În temeiul art. 192 al. 1 şi 2 C. pen. raportat la art. 396 alin. 1 şi 2 şi 10 C.proc. pen., condamnă pe inculpatul Bădiţă Adrian Claudiu, aflat sub control judiciar, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului Bădiţă Adrian Claudiu, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi i) C. pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat i dreptul de a conduce orice categorie de vehicule pentru care lege impune obligativitatea deţinerii permisului de conducere, pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului Bădiţă Adrian Claudiu, pe durata executării pedepsei principale, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi i) C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce orice categorie de vehicule pentru care lege impune obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

În temeiul art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 ani şi 6 luni închisoare, iar în temeiul art. 92 alin. 1 C.pen. fixează termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni. În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. 3 din Codul penal, pedeapsa accesorie se execută numai în cazul revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 93 alin.1 C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 93 alin. 2 lit. b C.pen. impune inculpatului Bădiţă Adrian Claudiu, pe durata termenului de supraveghere, să execute următoarea obligaţie: – să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Olt sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin.3 C.pen., în termenul de supraveghere, inculpatul Bădiţă Adrian Claudiu va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Vitomireşti, jud. Olt sau în cadrul Primăriei comunei Sîmbureţti, jud. Olt, pe o perioadă de 120 de zile. În temeiul art. 404 alin. 2 C. proc. pen. raportat la art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv dacă inculpatul nu respectă cu rea-credinţă măsurile de supraveghere sau obligaţiile impuse de instanţă pe perioada termenului de încercare ori săvârşeşte o nouă infracţiune în acest termen.

În temeiul art. 399 alin. (1) C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpatul Bădiţă Adrian Claudiu prin ordonanţa nr. 3059/P/2021 din data de 24.08.2021 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina şi modificată prin încheierea nr. 30 din data de 11.10.2021 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 9042/311/2021, şi menţine această măsură preventivă.

În baza art. 399 alin. (4) C.pr.pen., prezenta hotărâre este executorie cu privire la măsura preventivă. În temeiul art. 3 şi 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen. cu referire la art. 19 şi urm. C. proc. pen., art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile Dabu Adrian-Ioan şi Dabu Florentina în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente Societatea Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

Obligă partea responsabilă civilmente Societatea Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., la plata către partea civilă Dabu Florentina a sumei de 28 000 de euro, echivalentul în lei la data plăţii, cu titlu de daune morale şi la plata către partea civilă Dabu Adrian-Ioan a sumei de 20 000 de euro, echivalentul în lei la data plăţii, cu titlu de daune morale. Respinge capătul de cerere cu privire la daune materiale formulat de către partea civilă Dabu Florentina, ca neîntemeiat. În temeiul art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul Bădiţă Adrian Claudiu la plata sumei de 1900 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 1500 de lei avansate în faza de urmărire penală). Cu drept de apel la Curtea de Apel Craiova în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii”.