Forţa Dreptei – Filiala Olt, la început de drum

Pe ccena politică olteană a urcat un nou partid, Forței Dreptei, prin înfiinţarea filialei de la Olt. Vineri, 11 martie, Ludovic Orban, preşedintele Forţei Drepte, alături de deputații: Violeta Alexandru, Antonel Tănase și Adi Miuțescu și senatorul Ion Iordache, s-au aflat la Slatina pentru a-şi arăta susţinerea faţă de nou înfiinţata filială olteană. La Olt, partidul va fi condus de Marian Doagă, fost consilier local al Slatinei.

Doctrina e o sinteză modernă a tuturor ideilor validate de timp din marile curente de gândire de centru-dreapta – liberalism, conservatorism şi creştin-democraţie. Am luat decizia de a pune bazele unei noi construcţii politice de centru-dreapta. Noi considerăm că este o obligaţie democratică şi morală de a continua să reprezentăm cetăţenii români care ne-au votat, după ce conducerea PNL a decis să nu-i mai reprezinte și să facă alianță cu PSD pentru a rămâne la guvernare. Este o necesitate politică. Nu există nicio formaţiune politică, cu adevărat de centru-dreapta”, a declarat Orban la Slatina.

O echipă unită

Ludovic Orban are încredere în noua echipă de la Olt şi a afirmat că oricine se poate înscrie în partid. La Olt s-a format un grup de iniţiativă, compus din Marian Doagă – coordonator, şi membrii: Cătălin Andronesi, Gheorghe Ristea, Constantin Mihalache, Florea Sterie, Ioan Popa, Marius Dumitrel, Ion Lunganu, Nicoleta Iliescu, Doina Călugăr, Sorin Țîrcomnicu, profesorul Vlad Smarandache.

„În urmă cu trei luni, am anunțat intenția constituirii noii formațiuni politice, Forța Dreptei. Motivele care au stat la baza deciziei noastre de a pleca din PNL a fost de a rămâne consecvenți în angajamentele pe care le-am luat față de cetățenii ce ne-au acordat votul în 6 decembrie 2020. Astăzi, nu mai există nicio forță de centru-dreapta care să fie onestă, profesionistă, corectă, toată partea din societate care crede în valorile liberale, această necesitate politică, noi am considerat că trebuie să-i dăm un răspuns potrivit prin constituirea acestei formațiuni, care are la bază valori liberale, conform liberalismului practicat în Perioada Interbelică”, a declarat Marian Doagă.