Scorniceşti. Proiecte pentru 2022

Primarul oraşului Socirniceşti. Daniel Tudor, aduce, în atenția locuitorlor orașului și a celor din restul localităților componente, noile proiecte care vor fi finanţate prin bugetul local. Investiţii în educaţie, dezvoltare socială şi cultură. Sunt câteva dintre investiţiile anului 2020, propuse spre implemenatar de primarul care şi-a propus dezvoltarea Scorniceştiului prin determinare, viziune şi integritate!

„Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că joi – 10 februarie, începând cu orele 11.00, la sediul Primăriei Scorniceşti, va avea loc şedinţa Consiliului Local din localitate, în cadrul căreia va fi votat PROIECTUL DE BUGET pe anul 2022.

După cum știți, din prima zi de mandat, mi-am propus îndeplinirea tuturor obiectivelor cu care am venit în faţa dumneavoastră. O parte din ele au devenit realitate, altele se află în curs de implementare şi multe altele aşteaptă să fie demarate. Astfel, anul trecut am avut o serie de proiecte pe care vi le-am prezentat constant, exact așa cum voi face și de acum încolo.

Astăzi, revin în faţa dumneavoastră cu o serie de noi proiecte ce vor fi îndeplinite sau vor începe în acest an, iar pentru implementarea lor este nevoie de un buget foarte bine calculat, fapt pentru care, alături de o echipă de profesionişti am gândit ca fiecare leu să fie cheltuit cu mare atenție și multă responsabilitate.

Așadar, iată care sunt proiectele principale pe care ni le propunem în anul 2022:

În domeniul INVESTIȚIILOR, vin în faţa dumneavoastră cu o serie de proiecte necesare dezvoltării oraşului nostru:

– amenajare loc de joacă în satul Jitaru;

– amenajare loc de joacă în satul Mărgineni;

– construire bazin didactic de înot în zona stadionului;

– reparaţii fântâni publice.

– reabilitare şi modernizare trotuare şi iluminat public pe strada Șuica, Aleea Șuica şi 1 Decembrie din oraşul Scorniceşti;

– reabilitare strada Plapiţei- Mogoșești;

– achiziţie tomberoane/pubele pentru fiecare gospodărie;

– pietruire şi reprofilare drumuri;

– marcaje şi indicatoare rutiere;

– amenajare cale de acces în zona blocului 1A de pe bulevardul Muncii, nr. 50, intersecţie cu strada Păcii din oraş;

– reparaţii asfaltice pe drumurile din localitate şi din oraş (străzile Pompierilor şi 1 Decembrie, unde se va turna strat de uzură de 5 cm);

– mobilier stradal nou;

– asfaltarea drumurilor comunale;

– reabilitare şi modernizare trotuare şi alee în zona fostei bănci Raiffeisen;

Investiția în EDUCAȚIE este foarte importantă şi în acest sens vom avea următoarele ținte:

– mobilier nou în grădiniţe;

– reparaţii toalete şi achiziţionarea de mobilier nou la Şcoala „Nicolae Coculescu”;

– împrejmuire Şcoala Gimnazială cu Clasele I-VIII Constantineşti;

– construire gard şi porţi la Şcoala „Gheorghe Popescu” Mărgineni.

În domeniul CULTURII, vă prezint proiectul privind cheltuielile cu personalul noii instituţii culturale:

– Casa de Cultură, readusă la viaţă pentru dumneavoastră;

– Organizarea unei noi ediții a Festivalului Pâinii, atât de dragă tuturor.

La secţiunea DEZVOLTARE PUBLICĂ, se află proiectul privind înlocuirea lămpilor stradale în Mărgineni – Bălţați şi Isăroaia.

De asemenea, se vor efectua lucrări ample pentru un bloc de locuințe sociale, cu 24 de unități locative și unul ANL, situate pe bulevardul Muncii.

Ne propunem atât extinderea reţelei de gaze naturale, cât și a celei de apă și canal.

În ceea ce priveşte pandemia prin care trecem, suntem pregătiţi cu măsuri de limitare a răspândirii virusului SarsCov-2, prin achiziţionarea de dezinfectanţi, măşti şi mănuşi.

Tot în domeniul siguranţei publice, şi în acest an vor avea loc acţiuni periodice de dezinsecţie şi deratizare.

Toate acestea sunt numai o parte din proiectele care vor prinde contur în acest an, dar suntem convinși că fără sprijinul și încrederea dumeavoastră, ele nu ar ajunge realitate, fapt pentru care vă mulţumesc că îmi sunteţi aproape şi mă susţineţi necondiționat.

Personal, vă promit că și în acest an – 2022, vom face totul pentru Scornicești , cu Determinare, Viziune şi Integritate!”, spune primarul.