Cum s-a serbat Ziua Naţională a României în oraşele din Olt

Sărbătoare la Slatina. Pandemia nu a umbrit patriotismul slătinenilor

Şi în acest an, slătinenii au făcut frumoasă ziua de 1 Decembrie! A fost a doua celebrare a Zilei Naţionale a României sub auspiciile pandemiei. Printre cei prezenţi s-a numărat şi, primarul Slatinei, Emil Moţ, care a transmis un mesaj:

„Am participat cu onoare și mândrie la ceremonia pe care am organizat-o cu prilejul Zilei Naționale a României. Pentru că iubirea față de țara în care ne-am născut și am crescut, nu cunoaște granițe, de ziua noastră, a tuturor românilor, gândul meu merge și spre românii care deși plecați peste hotare, continuă să fie mândri de identitatea lor națională. La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla!”.

1 Decembrie la Caracal

În Piața Victoriei, caracalenii s-au adunat în semn de cinstire a eroilor neamului, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu și primarul Municipiul Caracal, Ion Doldurea au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor în semn de recunoștință pentru sacrificiul înaintașilor noștri.

Amfitrionul sărbătorii de la Caracal, primarul Ion Doldurea, cel care a purtat un frumos cojocel romanaţean, a transmis un mesaj cu prilejul acestei zile:

„Dragi caracaleni, în această zi plină de semnificație pentru neamul românesc, cel mai important lucru pe care trebuie să-l învățăm de la înaintași este UNIREA. Să trecem peste orgolii personale pentru a arăta că suntem vrednici de faptele înaintașilor noștri.”

Sărbătoresc astăzi ziua Națională alături de oamenii dragi mie-familie, prieteni, colegi, concetățeni – cei cu care zi de zi, prin tot ceea ce facem, ne arătăm mândria că suntem români. Astăzi, mai mult ca oricând, suntem împreună cinstind memoria înaintașilor.

La mulţi ani România!”.

Mesaj de Ziua Naţională de la Corabia

Din partea administraţiei oraşului Corabia nu există nicio informaţie publică din care să reiască că în localitatea de la Dunăre s-a marcat cumva Ziua Naţională. Însă, pe pagina de socializare a primărie a fost postat un mesaj din partea primarului Iulică Oane:

„Sărbătorim Ziua Natională a României, o zi importantă pentru românii de pretutindeni, ziua fiecăruia dintre noi!

Mai mult decât oricând, trebuie să vorbim despre unitate, despre iubirea față de semenii noștri, despre respect și responsabilitate. Într-o astfel de zi solemnă, trebuie să ni-i amintim pe cei care, prin jertfa lor de sânge și de muncă, au făcut posibilă această mare sărbătoare a întregii națiuni române: ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial, oamenii politici și diplomații care s-au dedicat acestui deziderat, personalitățile marcante ale culturii românești și, în mod special, oamenii simpli, români din toate provinciile istorice, moldoveni, munteni, transilvăneni, olteni, banățeni, bucovineni, basarabeni, maramureșeni – care au crezut neîncetat și cu tărie în idealul de unitate națională. De Ziua Națională a României,îmi revine deosebita onoare de a adresa cetățenilor orașului Corabia și tuturor românilor, cele mai sincere urări de sănătate, unitate,prosperitate și fericire. La mulți și binecuvântați ani, dragi români! LA MULȚI ANI CORABIA! LA MULȚI ANI ROMÂNIA!”.

Copii în port popular, de Ziua Naţională, la Scorniceşti

Ziua de 1 Decembrie a fost marcată, la Scorniceşti, printr-un serviciu religios şi depunerea de coroane la monumentul eroilor din centrul oraşului. Pata de culoare a evenimentului au fost copiii îmbrăcaţi în port popular.

„De 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naţionale a României, doresc să aduc un sincer omagiu înaintașilor ce au luptat pentru făurirea și dezvoltarea României Mari, recunoştinţă eroilor din prima linie şi, în egală măsură, respectul cuvenit tuturor celor ce au căzut la datorie în decursul istorie noastre. Către dumneavoastră, locuitorii orașului Scornicești, îmi îndrept cele mai bune gânduri și îmi doresc să fim întotdeauna la fel de uniți, sănătoşi, puternici şi să ne revedem mereu cu bine! LA MULȚI ANI, ROMÂNIA, LA MULȚI ANI, SCORNICEȘTI!”, este mesajul primarului Daniel Tudor.

Balş. Ceremonie la Monumentul Eroilor

La Balş, Ziua României a fost marcată printr-o ceremonie la Monumentul Eroilor din localitate, unde, după o slujbă oficiată de un preot, s-au depus coroane.

Mesajul primarului Cătălin Rotea, cu ocazia Zilei Naţionale este un citat ce aparţine scriitorului Alexandru Vlahuţă:

«„Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, mândru că poți spune: Sunt român!” – Alexandru Vlahuţă. La mulți ani, România! La mulți ani, români!»

Piatra-Olt. Primarul Nicuşor Rada: „Gândurile nostre se îndreaptă către eroii acestei țări”

Primăria Piatra-Olt a organizat, pe 1 Decembrie, o ceremonie la monumentul eroilor din faţa centrului cultural din oraş, unde au participat cetăţeni ai localităţii şi s-a efectuat un serviciu religios, urmat de depunerea de coroane.

„În urmă cu 103 ani,la Alba Iulia,s-a decis Unirea Transilvniei cu România.

Nimic nu ne poate împiedica să ne aducem aminte de toți cei care, cu credintă, dăruire şi jertfă au contribuit la desăvârșirea Statului român. Suntem datori să păstram, ca bunuri de cel mai mare preț, libertatea, unitatea şi independența, câștigate cu prețul vieții de atâtea generații și să ne cinstim, așa cum se cuvine, eroii care au redat naţiunii române mândria şi onoarea. De acţiunile fiecşruia dintre noi depinde ca tinerele generații să traiască în pace, prosperitate şi stabilitate. Uniţi, solidari si hotărâţi, vom trece cu bine peste această perioadă grea! LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!”, este mesajul primarului Nicuşor Rada.

Potcoava şi Drăgăneşti-Olt. O felicitare şi o poezie

Pe pagina de socializare a Primăriei Potcoava a fost postată o felicitare cu textul: „1 Decembrie. Ziua Naţională a României. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”. Iar pe pagina primăriei din Drăgăneşti-Olt a fost postată o poezie preluată de pe internet: „Azi, de ziua ta, dragul meu român,

Vreau să îţi urez să rămâi tot bun,

Să îţi iubeşti ţara, neamul şi credinţa,

Să-ţi păstrezi în suflet forţa şi voinţa,

Să nu te laşi pradă hoţilor de gând,

Să rămâi tot vesel şi mereu cântând,

Nu-ţi pierde speranţa, pacea, bucuria,

Pentru tine acasă este Romania.

La mulţi române, oriunde te-ai afla! La mulţi ani, România!”