Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere aviz SGA Olt

SC COMPANIA DE APA OLT

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, SC COMPANIA DE APA OLT, str. Artileriei nr. 2, Municipiul Slatina, jud Olt, intentioneaza sa soiicite de la A.N. APELE ROMANE-DIRECTIA APELOR OLT-S.G.A. OLT, aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul „REABILITARE SISTEM DE TRATARE APA IN AGLOMERAREA CARACAL,, propus a fi realizat pe raza UAT Caracal, UAT Redea, UAT Deveselu.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita oservatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa: str. Artileriei nr. 2, Municipiul Slatina, jud; Olt in zilele de luni- vineri,

intre orele 8:00-16:00.