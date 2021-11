Pentru sportivi. O victorie a deputatului Gigel Ştirbu în Parlament

Propunerea legislativă care prevede ca 1% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, se constituie venit la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, iar 0,2% se va constitui venit la Comitetului Naţional Paralimpic, iniţiată de către deputatul Gigel Ştirbu a fost votată de camera decizioănală – Camera Deputaţilor. Legea va merge la preşedinte pentru promulgare.

„Astăzi, a fost votat în ședinta de plen a Camerei Deputaților, cameră decizională, proiectul de lege al cărui inițiator principal sunt, ce are obiect de reglementare acordarea de sprijin financiar Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic,în vederea susținerii în mod adecvat a activității olimpice.

Se cunoaște faptul că COSR sprijină, protejează şi contribuie la dezvoltarea sportului românesc şi a mişcării olimpice naţionale, în concordanţă cu prevederile Chartei Olimpice, propagă olimpismul prin programe de formare şi educaţionale, sprijină activitatea instituţiilor consacrate educaţiei olimpice şi programele culturale în relaţie cu mişcarea olimpică. COSR are rolul de a propaga principiile fundamentale ale olimpismului la nivel național, precum și de a sprijini crearea de instituții care se dedică educației olimpice, sprijină sportul de înaltă performanța și are obligația de a alcătui Echipa României care participă la Jocurile Olimpice. De asemenea, COSR trebuie să organizeze și să conducă delegațiile sale atât la Jocurile Olimpice, cât și la alte competiții internaționale patronate de Comitetul International Olimpic (CIO).

Pentru a-și putea îndeplini rolul și misiunea, este necesar ca COSR să dispună de resurse financiare adecvate, iar această inițiativa care va merge la promulgare, vine în sprijinul asigurării unor surse de finanțare certe.”, a declarat deputatul.