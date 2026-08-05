Ziua Comunei Osica de Jos. Andreea Bălan și un spectacol cu artificii, cap de afiș al ediției a XI-a

Ziua Comunei Osica de Jos. Andreea Bălan și un spectacol cu artificii,...

Primarul comunei Osica de Jos, Marian Pistol, îi invită pe locuitori și pe toți cei care doresc să participe la cea de-a XI-a ediție a Zilei Comunei, programată pe 15 august, începând cu ora 17:00, pe Stadionul Comunal. Evenimentul va reuni artiști îndrăgiți, printre care Maria Ghinea, Zorina Bălan, Andreea Bălan, Liviu Puștiu, Marian Giura, Daria Maria Mehedințu, alături de Ansamblul „Hora Florilor”, iar seara se va încheia cu un spectaculos foc de artificii.

„Primăria și Consiliul Local Osica De Jos vă invită să luați parte la Ziua Comunei, ediția a XI-a. Avem ca invitați speciali: Maria Ghinea, Zorina Bălan, Andreea Bălan, Liviu Puștiu, Marian Giura, Daria Maria Mehedințu, prezentator Ștefan Minulescu, și, bineînțeles, mândria comunei noastre „Ansamblul „Hora Florilor”.

Vă așteptăm în număr cât mai mare pe Stadionul Comunal în data de 15 august 2026 începând cu ora 17:00. Spectacolul se va încheia cu foc de artifici”, este mesajul primarului comunei Osica de Jos, Marian Pistol.