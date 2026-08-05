Ziua Comunei Cungrea. Concert cu artiști îndrăgiți, show de lasere și foc de artificii

În pragul sărbătorii dedicate comunității, primarul comunei Cungrea, Cosmin Vlad, îi invită pe toți locuitorii și pe oaspeți să participe la Ziua Comunei Cungrea, eveniment programat pe 14 august, de la ora 17:00. Programul promite o seară de spectacol, cu recitaluri susținute de artiști cunoscuți ai muzicii populare și de petrecere, dar și un impresionant show de lasere și foc de artificii, autoritățile locale adresând invitația tuturor familiilor să ia parte la una dintre cele mai așteptate sărbători ale verii.

„Dragi cungreni, așa cum facem an de an, vă invităm la un spectacol extraordinar de Ziua Comunei Cungrea, 14 august 2026, începând cu ora 17:00. Artiști invitați: Shondy, Niculina Stoican, Ionuț & Doinița Dolănescu, Marian Medregoniu, Adela Ivanescu, Vasia Oprea, Isabela Ivan, Lorena Potârca, Zidaru Viorel și multe surprize. Show de lasere și foc de artificii! Vă așteptăm cu drag, veniți în număr cât mai mare, aduceți familia și prietenii!”, este mesajul primarului Cosmin Vlad.