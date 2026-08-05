Trei tineri reținuți după un atac violent într-o gospodărie din Ipotești

Trei tineri din comuna Ipotești, cu vârste între 15 și 34 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi pătruns fără drept în curtea unei locuințe, unde au distrus geamurile casei și ale unui autoturism și au agresat un bărbat de 45 de ani. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina, iar cei trei sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu.

„La data de 3 august 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut trei persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, toate din comuna Ipotești, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu. În fapt, la data de 3 august 2026, în jurul orei 06:45, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către o femeie din comuna Ipotești, cu privire la faptul că trei persoane au pătruns în curtea locuinței sale, unde au distrus geamurile imobilului și ale unui autoturism, agresând totodată un bărbat. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că trei tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, toți din comuna Ipotești, pe fondul unui conflict spontan, ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței unei femei din aceeași localitate, unde ar fi distrus geamurile imobilului și ale unui autoturism, agresând fizic un bărbat, în vârstă de 45 de ani. În urma agresiunii, bărbatul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, pe numele celor trei persoane au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, acestea fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. În cursul zilei de astăzi, persoanele reținute urmează să fie prezentate unității de parchet cu propuneri legale. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit reprezentanții IPJ Olt.