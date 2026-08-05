Spitalul Județean de Urgență Slatina: „Centrala telefonică este nefuncțională, iar aparținătorii pot lua legătura direct cu secțiile spitalului”

Spitalul Județean de Urgență Slatina: „Centrala telefonică este nefuncțională, iar aparținătorii pot...

Aparținătorii pacienților internați în Spitalul Județean de Urgență Slatina sunt informați că, din cauza unei defecțiuni la centrala telefonică, comunicarea se realizează temporar prin numerele directe ale fiecărei secții. Reprezentanții unității medicale dau asigurări că activitatea se desfășoară în condiții normale, pacienții primesc în continuare îngrijirea necesară, iar echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a problemei.

„Centrala telefonică a Spitalului Județean de Urgență Slatina nu funcționează, momentan, dar aparținătorii persoanelor internate pot suna la numerele de telefon ale secțiilor unității medicale, pentru a primi informații despre evoluția stării de sănătate a pacienților. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea defecțiunii.Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că activitatea medicală se desfășoară în condiții normale, iar pacienții beneficiază de îngrijirea și tratamentul necesare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.

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