Olt. ROADPOL – SPEED, în desfășurare

Polițiștii olteni desfășoară, în perioada 3-9 august, acțiuni de monitorizare a traficului în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, concentrându-se pe depistarea și sancționarea șoferilor care depășesc limitele legale de viteză. Demersul urmărește reducerea numărului de accidente grave produse din cauza vitezei excesive și îi îndeamnă pe conducătorii auto să adopte un comportament responsabil, adaptat condițiilor de drum și trafic, pentru siguranța tuturor participanților la circulație.

„În această săptămână, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară acțiuni în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere și impunerea respectării regimului legal de viteză. Pe parcursul acestei săptămâni, echipajele de poliție vor acționa pe principalele artere de circulație din județ pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă limitele legale de viteză. Reamintim că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum și trafic reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Respectarea limitelor legale de viteză, adaptarea stilului de conducere la condițiile de trafic și manifestarea unei conduite preventive contribuie la protejarea vieții și a integrității tuturor participanților la trafic. Alegeți responsabilitatea! Reduceți viteza și conduceți în siguranță!”, transmit reprezentanții IPJ Olt.