Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea: „Parcul Constantin Poroineanu prinde o nouă înfățișare, iar schimbările se văd deja”

Primele rezultate ale proiectului de reabilitare și modernizare a Parcului „Constantin Poroineanu” din Caracal sunt tot mai vizibile. Spațiile care până de curând aveau un aspect neîngrijit sunt transformate treptat în zone mai atractive, mai curate și mai sigure pentru locuitori. Primarul Ion Doldurea și viceprimarul Lari Pătran urmăresc îndeaproape evoluția lucrărilor și mențin un dialog permanent cu echipele din teren, astfel încât investiția să fie finalizată la standardele asumate.

„Într-o plimbare prin Parc, începem să vedem efectele lucrărilor de reabilitare. Zone care până acum aveau un aspect neîngrijit devin nu doar mai frumoase, ci și mai sigure pentru toți cei care le vor folosi zi de zi. Ion Doldurea, primarul Municipiului Caracal și viceprimarul Lari Pătran sunt permanent în dialog cu echipele care lucrează intens pentru finalizarea proiectului de reabilitare și modernizare a Parcului ‘Constantin Poroineanu’. Fiecare schimbare pe care o facem este un pas spre un loc mai primitor și o comunitate mai frumoasă”, transmit reprezentanții Primăriei Caracal.

