Gabriel Dragnea: „Continuăm investițiile, dar păstrăm și tradițiile comunității noastre”

Comuna Valea Mare își păstrează tradiția și va sărbători, și în acest an, Ziua Comunei, în ciuda provocărilor și a contextului economic dificil. Primarul Gabriel Dragnea îi invită pe toți locuitorii, de la cei mai mici până la bunici și străbunici, să participe sâmbătă, 8 august, de la ora 17:00, pe stadionul din localitate. Evenimentul va cuprinde spectacole susținute de artiști îndrăgiți, momente de voie bună și dans, iar seara se va încheia cu un show de lasere și un foc de artificii, într-o atmosferă de sărbătoare și unitate.

„Oricât de greu ne-ar fi, oricâte măsuri dure ne-ar impune, noi, aici, la Valea Mare, facem și investiții, facem și proiecte, ne susținem copiii talentați și petrecem împreună de Ziua Comunei. Da, o organizăm și în acest an, pentru că este o tradiție, este o zi de sărbătoare și vom petrece împreună, pănă la lăsarea serii.

Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 17.00, vă aștept pe toți, copii, părinți, bunici și poate chiar străbunici, pe Stadion, să ne bucurăm de artiștii îndrăgiți, să facem o horă și să fim împreună, ca o frumoasă comunitate! Seara se va încheia cu un show de lasere și un superb foc de artificii! Vă așteptăm cu drag!”, este mesajul primarului Gabriel Dragnea.