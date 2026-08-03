Poboru, 2 august 2026

Am văzut în Olt sate pustii în care pachetul de servicii publice este comparabil cu ce oferă un oraș. Poate o populație îmbătrânită, poate exodul spre străinătate a generației active, cine știe unde ar fi răspunsul.

La Poboru, duminică, 2 august, am văzut altceva. O parte din România rurală unde există o comunitate unde oamenii spun acasă fără să privească spre cel mai apropiat oraș, sau să gândească la mirajul străinătății.

Sărbătoarea anuală a comunei, ajunsă deja la a o vârstă ce a depășit de mult majoratul, denumită „Firul de Aur din Lada cu Zestre Străbună” a fost prilejul de a strânge la un loc oamenii locului, arătând că satul românesc nu se predă în fața cotidianului, că tradiția este păstrată prin port și cântec popular.

La Poboru politicienii veniți de la Slatina au rămas în plan secund pe scena din centrul comunei, lăsând întâietate celor ce împart de peste o jumătate de secol o viață în doi, elevilor din comună ce performează în educație, semn că la Poboru există o școală așa cum peste tot ar trebui să fie!

La Poboru, cu suflet în investiții, dar și în mijlocul oamenilor, antrenorul sărbătorii locale, primarul comunei Iulian Bărăscu, un edil ce știe că nu le știe pe toate, dar înțelege că pentru a menține spiritul satului românesc este necesar și un eveniment cum a fost și cel din seara de 2 august. Pe scenă amenajată în centrul comunei au evoluat artiștii Ansamblului Folcloric Profesionist „Doina Oltului”, alături de tinerii interpreți și dansatori ai ansamblului „Zestrea Poboranilor”, Ana Maria Vanesa Călina, Codruț Nastasia, Tania Dascălu și Andrada Brătoi, pregătiți de instructorul coregraf Ana Mirela Răduleanu. Atmosfera a fost completată de prestațiile ansamblurilor „Brâulețul” din Bărăști, „Brebenașii” din Brebeni, „Florile Vediței” din Vedea, precum și ale Grupului Vocal „Florile Oltului” din Scornicești, formații recunoscute pentru păstrarea și promovarea autenticității folclorului oltenesc.

Nu au lipsit nume reprezentative, îndrăgiții interpreți Cristi Bănățeanu, Eugenia Filip, Adina Roșca, Cătălin Doinaș și Aurel Moldoveanu, prezenți la Poboru în prima duminică a unui august mai fierbinte ca niciodată…

