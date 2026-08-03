Marius Oprescu: „La Spitalul Județean de Urgență Slatina nu vorbim despre funcții, ci despre vieți și dreptul oamenilor la sănătate”

Prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu, contestă modul în care Guvernul a repartizat posturile aprobate pentru spitalele din țară, susținând că Spitalul Județean de Urgență Slatina a primit mult mai puține posturi decât ar avea nevoie pentru a funcționa în condiții optime. Acesta declară că decizia afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și acuză existența unor diferențe de tratament între unitățile sanitare din România, solicitând ca alocarea resurselor să fie făcută în funcție de nevoile reale ale spitalelor și nu pe criterii politice.

„Bolojan a decis: viața unui oltean valorează mai puțin! Spitalul Județean de Urgență Slatina, principala unitate medicală a județului Olt, a solicitat ocuparea a 130 de posturi, dintr-un necesar real de 150. Guvernul a aprobat doar 29, dintre care două sunt pentru specialități care nici măcar nu au fost solicitate și pentru care nu există posturi vacante. Incompetența, dubla măsură, ipocrizia bolojanistă, șantajul politic și ‘reforma’ de fațadă, acest cuvânt golit de conținut de brătienii de carton, lovesc acum direct în sistemul medical. Aici nu vorbim despre funcții sau calcule electorale. Vorbim despre vieți, despre șansele pacienților și despre dreptul la sănătate. În fața bolii și a morții nu există pesediști, peneliști sau useriști. Există doar oameni care au nevoie de medici și de îngrijire. Bolojan împarte preferențial și dreptul la sănătate. Altfel, cum poate fi explicat faptul că Spitalul Județean Bihor, cu un grad de ocupare a personalului medical de 90%, primește 150 de posturi, iar Spitalul ‘Marie Curie’, spital pediatric de interes național, unde ajung copii din întreaga țară, inclusiv nou-născuți și cazuri medicale grave, primește 65 de posturi la un grad de ocupare de 71%, în timp ce SJU Slatina, care funcționează la doar 70%, primește numai 29? Nici măcar nu mai are iz de reformă. Este încă o dovadă a împărțirii partinice, discreționare, a resurselor, a șanselor și a accesului la servicii publice. Cu atât mai mizerabilă cu cât, de data aceasta, moneda de schimb este sănătatea și viața oamenilor”, este declarația lui Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD.