Spineni, 1 august 2026

La prima vedere, marfă suficientă pentru negaționiști. Dacă mai punem la socoteală și planul general de austeritate legat de reducerea deficitului bugetar avem…argumentele să combatem orice sărbătoare populară ce are loc în perioada asta în satul românesc.

Însă, dincolo de retorică, în plină pandemie a socializării directe eforturile primarului Dănuț Șărpău de a aduce în același loc oameni din comună vreme de câteva ore era necesar. Pentru a înțelege nevoia de interacțiune directă.

Un eveniment cu de toate, diplome aniversare pentru longevitate în viața de cuplu, răsplata financiară pentru acei temerari ce aduc pe lume copiii de mâine ai satului românesc, și câte altele. Cum ar fi grătare cu mici, bere la Dozator, tiribombe, politicieni locali, dintre cei ce pot spune că au în agendă cele ale locului..

O sărbătoare locală ca o formă de protest față de acele lacăte puse pe porțile satului românesc la câte o casă de vânzare ofertată de nepoții bunicilor ce nu au înțeles de ce nepoții plecați la Pitești, Slatina, București, Chiajna, Popești Leordeni, nu vor reveni niciodată acasă.

Cei care vor să critice cheltuiala de la buget, cele din după amiaza toridă din prima zi a lui august 2026, au libertate de acțiune.

La Spineni, mișcarea de rezistență a avut un episod atunci când tineri, copii, mai puțin tineri au ales să vină în curtea unei școli, pentru a se vedea real, deloc virtual, față în față.

Reclamanții au evident dreptate.

Până atunci, la Spineni, primarul Dănuț Șărpău a înțeles nevoia de a aduna oamenii din comună. Pentru dialog, pentru revedere…

Aș zice, misiune reușită!