Dobrun. Festivalul „Mihai Eminescu” revine cu ediția a XXXIX-a și premii de 12.400 de lei

Comuna Dobrun se pregătește să găzduiască, în perioada 28-29 august 2026, una dintre cele mai importante competiții de șah din zonă. Ajuns la ediția a XXXIX-a, Festivalul de Șah „Mihai Eminescu”, organizat la Roșieni de Primăria comunei Dobrun, în parteneriat cu Federația Română de Șah, va reuni pasionați ai sportului minții pentru două zile dedicate strategiei, concentrării și spiritului de fair-play. Competiția pune la bătaie un fond total de premiere de 12.400 de lei, iar organizatorii îi invită pe șahiști de toate vârstele să accepte provocarea și să își testeze talentul într-un eveniment devenit deja o tradiție.

„Primăria comunei Dobrun și Federația Română de Șah vă invită la una dintre cele mai longevive și prestigioase competiții din regiune:Festivalul de Șah ‘Mihai Eminescu’ ,Roșieni, ediția a XXXIX-a. Vă așteptăm la masă pentru două zile pline de strategii intense, concentrare maximă și fair-play!”, este mesajul primarului Cristian Bondrescu.