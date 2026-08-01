1 August – Ziua World Wide Web. Un omagiu adus rețelei care a schimbat lumea

La 1 august marcăm, în mod simbolic, Ziua World Wide Web, un prilej de a reflecta asupra uneia dintre cele mai importante creații tehnologice ale epocii moderne. Conceptualizat de Tim Berners-Lee la sfârșitul anilor 1980 și deschis ulterior lumii întregi, World Wide Web a transformat radical modul în care oamenii comunică, învață, cercetează și colaborează.

În doar câteva decenii, Web-ul a devenit o veritabilă infrastructură globală a cunoașterii. Milioane de pagini, biblioteci digitale, arhive, publicații, platforme educaționale și comunități profesionale sunt accesibile astăzi printr-un simplu clic. Distanțele geografice s-au comprimat, iar informația circulă cu o viteză fără precedent în istoria civilizației.

Dar World Wide Web înseamnă mai mult decât tehnologie. El reprezintă o filosofie a conectivității, a schimbului liber de idei și a colaborării între oameni aparținând unor culturi și civilizații diferite. În jurul său s-a construit economia digitală, s-au dezvoltat noi forme de educație, de jurnalism, de cercetare și de creație artistică.

Intrarea în era inteligenței algoritmice deschide însă o nouă etapă. Web-ul nu mai este doar o vastă bibliotecă digitală, ci începe să devină un spațiu al colaborării dintre inteligența naturală și inteligența algoritmică. Căutarea informației este completată de generarea de cunoaștere, de analiza asistată și de noi forme de creativitate colaborativă. Provocarea viitorului nu mai este doar accesul la informație, ci discernământul în utilizarea ei și păstrarea echilibrului dintre progresul tehnologic și valorile umane.

Astăzi, când celebrăm Ziua World Wide Web, meritul lui Tim Berners-Lee nu constă doar în realizarea unei invenții remarcabile, și constă și în faptul că a oferit omenirii un instrument capabil să unească oameni, idei și proiecte la scară planetară. Responsabilitatea generației noastre este ca această rețea să rămână un spațiu al libertății, al dialogului, al adevărului și al cooperării.

World Wide Web nu este doar o rețea de documente și conexiuni. El este una dintre marile punți ale civilizației contemporane, iar viitorul său va depinde de înțelepciunea cu care omenirea va ști să îmbine puterea tehnologiei cu responsabilitatea morală și cu respectul față de demnitatea umană.

Conceptualizare și co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman