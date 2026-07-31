PSD Olt propune măsuri pentru ieftinirea carburanților

Creșterea prețurilor la carburanți afectează în lanț costul alimentelor, transportului și al serviciilor, iar efectele sunt resimțite direct de populație, susține PSD Olt. În cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului, social-democrații au propus un pachet de măsuri care include reducerea dinamică a accizei la carburanți, limitarea exporturilor de motorină și plafonarea adaosului comercial, în încercarea de a stabiliza piața și de a diminua prețurile la pompă. Totodată, PSD critică actuala guvernare pentru modul în care gestionează situația economică, în timp ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declară că aplicarea acestor măsuri ar putea reduce prețul carburanților cu până la 84 de bani pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale.

„Scumpirea carburanților nu se oprește la pompă. Se vede imediat în prețul alimentelor și al serviciilor, în costurile transporturilor și ale agriculturii și, în final, în buzunarul fiecărei familii. Sorin Grindeanu a convocat sesiunea extraordinară a Parlamentului, iar PSD a pus pe masă trei măsuri clare: ajustarea dinamică a accizei, în funcție de evoluția pieței, limitarea exporturilor de motorină, plafonarea adaosului comercial.

Incompetenții din guvernul integral de dreapta, ‘spălați’ zilnic la televizor cu subiecte de cancan, iubesc puterea și privilegiile, dar nu și responsabilitatea guvernării. În fața haosului provocat de austeritatea vândută drept ‘reformă’, se ascund penibil în spatele plăcii obosite a ‘grelei moșteniri’, deși au fost mai mult la putere decât PSD. Iar când li se cer soluții și responsabilitate, fug de cifrele propriului dezastru, pentru că acestea le dărâmă întreaga propagandă”, se arată în comunicatul PSD Olt.