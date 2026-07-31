Primăria Șerbănești a achiziționat un nou microbuz școlar

Elevii din comuna Șerbănești vor beneficia, începând din noul an școlar, de un transport mai sigur și mai confortabil, după ce administrația locală a achiziționat un nou microbuz școlar. Investiția a fost realizată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Olt, iar primarul Mugurel Breoi a transmis mulțumiri președintelui Marius Oprescu pentru susținerea acordată. Edilul subliniază că dezvoltarea infrastructurii educaționale și crearea unor condiții cât mai bune pentru copii vor rămâne printre principalele obiective ale administrației locale.

„Vești bune pentru comunitatea noastră! Astăzi (n.r. 30 iulie) am achizitionat un nou microbuz școlar, care va asigura condiții mai bune și mai sigure pentru transportul elevilor din comuna noastră. Acest proiect a fost posibil datorită sprijinului financiar acordat de Consiliul Județean Olt, pentru care adresez sincere mulțumiri domnului Președinte Marius Oprescu. Sprijinul oferit demonstrează preocuparea constantă pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru investițiile în educație. Vom continua să atragem investiții și să facem tot ce ține de noi pentru a îmbunătăți condițiile oferite copiilor și tuturor locuitorilor comunei. Educația și siguranța copiilor noștri rămân o prioritate!”, este mesajul primarului Mugurel Breoi.

