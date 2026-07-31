Deputatul Gigel Știrbu: „Fermierii plătesc astăzi prețul anilor în care agricultura a fost controlată politic”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, susține că problemele cu care se confruntă agricultura românească sunt rezultatul unei rețele de influență politică pe care o atribuie liderilor PSD din Olt, acuzați că au controlat, de-a lungul anilor, instituții-cheie din domeniu. În contextul protestului organizat de crescătorii de ovine în fața ANSVSA, parlamentarul susține că fermierii au fost abandonați de instituțiile statului și indică mai mulți actuali și foști oficiali din domeniul agriculturii, despre care declară că au fost promovați cu sprijinul conducerii PSD Olt. În opinia sa, dificultățile cu care se confruntă oierii și agricultorii sunt rezultatul unor decizii politice și administrative luate în ultimii ani, motiv pentru care cere identificarea și asumarea responsabilității pentru situația din sectorul agricol.

„Ieri, Bucureștiul a cunoscut strigatul de disperare al crescătorilor de ovine. Ciobanii din toată țara au protestat disperați în fața ANSVSA, blocați, îngenuncheați și gazați pentru că au îndrăznit să își ceară drepturile. În timp ce fermierii își plâng animalele și falimentul, la vârful instituțiilor care ar trebui să-i ajute stă ascunsă o singură entitate: Caracatița de la Olt! Este timpul să spunem lucrurilor pe nume. Distrugerea sistematică a agriculturii românești are un autor clar: Clanul Stănescu, condus de Paul Stănescu, cel care a pus pur și simplu bocancul pe spatele țăranului român.

Priviți cum arată rețeaua care controlează tot ce mișcă, de la subvenții la siguranța alimentară: Alexandru Bociu (Șeful ANSVSA): Pupila și ocrotitul direct al lui Paul Stănescu. Omul pus în fruntea instituției în fața căreia oierii cer astăzi disperați deblocarea exporturilor și salvarea sectorului, dar primesc în schimb jandarmi și gaze lacrimogene.

Adrian Chesnoiu: Directorul general al AFIR, fost ministru al Agriculturii intre 2021-2022, fost Presedinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputatilor, omul susținut și promovat de același clan de la Olt. Condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu executare pentru corupție și trucare de concursuri! Și totuși, caracatița îl ține în brațe.

Adrian Pintea: Directorul general al APIA, proaspăt trimis în judecată și suspendat după ce a fost pus sub acuzare de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Banul public destinat fermierilor a ajuns sub sechestru, iar instituția cheie pentru subvenții este paralizată de penalități.

Florin Barbu: Ministru Agriculturii 2023-2026 și între, 2014-2020 Director general ANIF, instituție care a gestionat peste 500 mil euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigații din România, trimis tot de la Olt să conducă destinele agriculturii în nenumărate ministere și guverne, instalat acum confortabil ca președinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților.

Alexandru Stănescu: Fratele liderului suprem, Paul Stănescu. A controlat fondurile europene ca fost director al ADR Sud-Vest Oltenia și a dictat legile ca fost președinte al aceleiași Comisii de Agricultură din Parlament. Totul rămâne în familie!

Catalin Roșculete: Fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, o altă piesă de schimb adusă direct din fieful de la Olt pentru a executa ordinele clanului.

Petre Daea: Ministrul Agriculturii iulie 2004-dec 2004, 2017-2019, 2022-2023. Celebrul personaj transformat în mascotă publică, o altă pupilă politică a lui Paul Stănescu, cel care a îngropat zootehnia sub pretextul ‘pestei’ în timp ce plângea la televizor. Dezastrul din farfuriile noastre și disperarea din fermele românești nu sunt coincidențe. Sunt rezultatul direct al unei rețele mafiote care a transformat Ministerul Agriculturii și agențiile sale (APIA, AFIR,ANIF, ANSVSA) în moșii private!

După cum vedeți, timp de zeci de ani, agricultura românească a fost sub papucul acestei grupări, poate că protestul de ieri trebuia făcut la domiciliul celui care conduce aceasta caracatită rosie! În timp ce ei își împart funcții, își angajează pilele prin concursuri trucate și scapă de dosare penale, fermierii cinstiți dau faliment! Ciobanii noștri sunt blocați, iar ei au facut legi pentru a putea pune mâna pe pământul țăranului român!”, este declarația deputatului Știrbu.