Atletul CSM Slatina, Andrei Marian, a avut o evoluție remarcabilă la concursul desfășurat la Craiova, reușind să cucerească două medalii de argint în probele de viteză. Sportivul s-a clasat pe locul al doilea atât în cursa de 100 de metri, pe care a încheiat-o în 10,59 secunde, cât și în cea de 200 de metri, cu timpul de 21,23 secunde. Cele două clasări pe podium demonstrează constanța și progresul atletului, dar și nivelul ridicat al pregătirii din cadrul secției de atletism a CSM Slatina.
Acasă Actualitate Atletul CSM Slatina, Andrei Marian, dublu medaliat