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Atletul CSM Slatina, Andrei Marian, dublu medaliat

De către
Bogdan Vladu
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Atletul CSM Slatina, Andrei Marian, a avut o evoluție remarcabilă la concursul desfășurat la Craiova, reușind să cucerească două medalii de argint în probele de viteză. Sportivul s-a clasat pe locul al doilea atât în cursa de 100 de metri, pe care a încheiat-o în 10,59 secunde, cât și în cea de 200 de metri, cu timpul de 21,23 secunde. Cele două clasări pe podium demonstrează constanța și progresul atletului, dar și nivelul ridicat al pregătirii din cadrul secției de atletism a CSM Slatina.

„Andrei Marian, dublu medaliat! Rezultate foarte bune pentru atletul nostru la probele de 100 m și 200 m, desfășurate la Craiova! Locul II la 100 m, cu timpul de 10,59 secunde, locul II la 200 m, cu timpul de 21,23 secunde. Două curse, două clasări pe podium și un nou motiv de bucurie pentru secția de atletism a CSM Slatina! Felicitări pentru munca și rezultatele obținute!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.

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