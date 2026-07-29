Ziua Imnului Național, acum ca niciodată: Deșteaptă-te, române! mesajul senatorului de Olt, Robert Ghiță

Sunt 178 de ani de la prima intonare a ceea ce înseamnă astăzi imnul național al României, Deșteaptă-te române!

Istoricii marchează acest eveniment la Râmnicu Vâlcea, într-un context dat de evenimentele ce urmau să preceadă mișcarea pașoptistă, parte a revoluțiilor ce aveau loc aproape peste tot în Europa.

După 1989, prin reglementări specifice, Deșteaptă-te române devine imn național.

Cântat pe baricada de la Intercontinental, pe stadioanele lumii atunci când România conta pe plan sportiv, astăzi imnul național are o zi a lui.

Despre versurile sale, despre ecoul său, senatorul de Olt, Robert Ghiță,lansează în spațiul public un mesaj. De citit, de luat aminte…

„Vremuri complicate, oameni mici în funcții mari, adevărul este prezentat drept minciună, țară rătăcită între imperii și interesele altora. Pare ca nu mai există scăpare, că nu mai este nimic de făcut. Și, totuși există un ceva de care ei, cei care au condus țara spre fundătură se tem.

Astăzi, mâine și pentru totdeauna România trebuie să se trezească!

Deșteaptă-te române, nu este doar un imn, astăzi, 29 iulie este o stare de necesitate, chiar o obligație față de cei ce au fost, față de cei ce vor veni!

O țară ne merită cu adevărat doar atunci când nu o lăsăm pradă celor ce ne vor adormiți în vremea când starea de veghe este o îndatorire pentru fiecare dintre noi!

Deșteaptă-te române, astăzi, mâine poate fi prea târziu!”