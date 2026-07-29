Primăria Balș, complet modernizată cu aproape 2,3 milioane de euro din fonduri europene

Primăria orașului Balș are, de acum, un sediu complet modernizat și eficientizat energetic, în urma unei investiții de aproape 2,3 milioane de euro, finanțată prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Clădirea administrației locale a fost reabilitată integral, fiind dotată cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme moderne de ventilație și iluminat LED, măsuri care vor reduce semnificativ consumul de energie și costurile de funcționare. Proiectul, inaugurat oficial marți, 28 iulie, în prezența reprezentanților administrației locale și regionale, va asigura atât un mediu de lucru mai eficient pentru angajați, cât și condiții mai bune pentru cetățenii care apelează la serviciile Primăriei.

„Sediul administrativ al Primăriei orașului Balș a fost modernizat și eficientizat energetic printr-un proiect în valoare de aproape 2,3 milioane de euro, finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Clădirea, cu o suprafață de aproximativ 1.560 de metri pătrați, a fost transformată într-un spațiu cu un consum redus de energie și costuri de funcționare mai mici. Inaugurarea oficială a avut loc astăzi (n.r. 28 iulie). Proiectul a inclus lucrări de reabilitare termică și modernizarea instalațiilor, precum și montarea de panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de ventilație cu recuperare de căldură și iluminat LED. Investiția contribuie atât la reducerea consumului de energie, cât și la îmbunătățirea condițiilor în care își desfășoară activitatea angajații și sunt primiți cetățenii.

La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, primarul orașului Balș, Cătălin-Ștefan Rotea, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, directorul general adjunct, Marius Vărgatu, directorul general al Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia, Ovidiu Bălan, alături de echipele implicate în implementarea și monitorizarea proiectului”.

„Modernizarea clădirilor publice cu fonduri europene înseamnă administrații locale mai eficiente și cheltuieli de funcționare reduse. Economiile obținute pot fi direcționate către alte investiții de care comunitățile au nevoie. Ne bucurăm că încă un proiect finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia a ajuns la final” – Stelian Bărăgan, director general ADR Sud-Vest Oltenia.

„Orașul Balș continuă să investească în proiecte care modernizează administrația locală și cresc calitatea serviciilor publice.

Prin investiția de 2,3 milioane de euro în modernizarea și eficientizarea energetică a sediului Primăriei, realizată din fonduri europene, facem încă un pas important în această direcție. Le mulțumesc domnilor Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean Olt și Baragan Stelian, Director General ADR Sud-Vest Oltenia, pentru prezență și sprijin, precum și tuturor celor implicați în implementarea și finalizarea acestui proiect”, este mesajul primarului Cătălin Rotea.