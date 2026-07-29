Olt. Rata șomajului a urcat la 5,96% în iunie

Rata șomajului în județul Olt a înregistrat o ușoară creștere în luna iunie 2026, ajungând la 5,96%, potrivit celor mai recente date ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. La finalul lunii, în evidențele instituției figurau 7.699 de șomeri, majoritatea provenind din mediul rural și fiind persoane fără indemnizație de șomaj. Cele mai numeroase categorii sunt cele ale persoanelor de peste 55 de ani și ale celor cu studii gimnaziale, iar profilarea realizată de AJOFM arată că peste trei sferturi dintre șomerii înregistrați sunt considerați greu sau foarte greu ocupabili pe piața muncii.

„La sfârșitul lunii iunie 2026 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 7.699 șomeri (din care 3.511 femei), rata șomajului fiind de 5,96 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,92%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,04 pp. Din totalul de 7.699 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 994 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.705 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.220 șomeri provin din mediul rural și 1.479 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:



Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (44,24%), apoi somerii cu nivel de instruire primar si fara studii (19,21%), urmat de cei cu nivel de instruire liceal (17,92%), iar 16,81% au cei cu nivel de instruire profesional . Somerii cu nivel de studii superioare au o pondere de 1,82 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.762 persoane foarte greu ocupabile, 4.220 greu ocupabile, 1.652 mediu ocupabile, iar 65 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, transmit reprezentanții AJOFM Olt.