Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Transmit astăzi întreaga mea apreciere militarilor români, veteranilor, rezerviștilor și tuturor celor care își servesc patria cu onoare, sub Drapelul României, sub notele Imnului Național ‘Deșteaptă-te, române!’ și în slujba poporului român”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, marchează Ziua Imnului Național printr-o declarație în care evidențiază rolul simbolului național în momentele definitorii ale istoriei României. Parlamentarul susține că „Deșteaptă-te, române!” reprezintă un reper al identității și demnității naționale, transmite un omagiu militarilor, veteranilor și tuturor celor care au servit țara și îi îndeamnă pe tineri să privească imnul ca pe o lecție de istorie, responsabilitate și respect față de valorile naționale.

„În fiecare an, la data de 29 iulie, România celebrează Ziua Imnului Național, instituită prin Legea nr. 99/1998, ca un omagiu adus unuia dintre cele mai puternice simboluri ale statului român. Imnul ‘Deșteaptă-te, române!’ reprezintă astăzi pentru noi românii, mai mult decât un cântec solemn, este expresia identității, demnității și conștiinței naționale a poporului român. De aproape două secole, versurile sale au însoțit cele mai importante momente din istoria națiunii române. Au răsunat în vremea Revoluției de la 1848, au încurajat soldații pe câmpurile de luptă, au dat speranță românilor în cele mai grele vremuri și au devenit simbolul renașterii naționale după căderea regimului comunist. ‘Deșteaptă-te, române!’ reprezintă chemarea unui popor care, de-a lungul istoriei, a găsit întotdeauna puterea să se ridice, să lupte și să își apere libertatea, credința și identitatea. Fiecare notă a Imnului Național vorbește despre sacrificiu, despre eroii care au ales patria înaintea propriei vieți și despre generațiile care au construit România prin credință și dragoste de neam. Astăzi, când ascultăm Imnul Național, trebuie să înțelegem că el nu ne vorbește doar despre trecut. Ne vorbește despre responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o are astăzi față de viitorul acestei țări. Avem datoria să păstrăm vie conștiința națională și respectul față de simbolurile care ne definesc ca stat și ca popor. Ca deputat al României, cred cu tărie că nu sunt suficiente doar vorbe mari rostite la evenimente de importanță națională, este nevoie de respect pentru istorie, pentru eroi, pentru Armată, pentru credință, pentru familie și pentru fiecare român care contribuie la binele acestei țări.

Transmit astăzi întreaga mea apreciere militarilor români, veteranilor, rezerviștilor și tuturor celor care își servesc patria cu onoare, sub Drapelul României, sub notele Imnului Național ”Deșteaptă-te, române!” și în slujba poporului român. În același timp, îi îndemn pe tineri să privească Imnul Național ca pe o lecție de istorie și de responsabilitate. Pentru că în fiecare vers al acestui imn se regăsesc sacrificiile înaintașilor noștri și speranța unei Românii puternice, unite și demne.

Astăzi, de Ziua Imnului Național, să ne oprim pentru câteva clipe și să ascultăm cu respect cuvintele care au unit generații de români. Să le ascultăm cu aceeași emoție cu care le-au ascultat cei care au apărat această țară. Să le cântăm cu aceeași mândrie cu care le cântă fiecare român care își iubește patria. ‘Deșteaptă-te, române!’ nu este doar Imnul Național al României. Este glasul libertății și vocea unei națiuni care a ales întotdeauna să meargă înainte. La mulți ani de Ziua Imnului Național! La mulți ani România! Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Țiu.