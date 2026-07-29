Deputatul Marius Iancu: „Sănătatea are nevoie de investiții, posturi deblocate și salarii corecte pentru cadrele medicale”

Deputatul PSD de Olt, Marius Iancu, susține că sistemul sanitar trebuie să rămână o prioritate, pledând pentru protejarea veniturilor personalului medical, continuarea investițiilor în infrastructura spitalicească și deblocarea posturilor vacante din unitățile sanitare. Parlamentarul declară că reducerea sporurilor și menținerea blocajului la angajări riscă să afecteze grav funcționarea spitalelor, în timp ce investițiile realizate în ultimii ani trebuie susținute prin măsuri care să asigure personal suficient și condiții de muncă echitabile. Totodată, acesta spune că va sprijini în Parlament inițiativele legislative care urmăresc o salarizare corectă și predictibilă pentru cadrele medicale, punctând că respectul față de profesioniștii din sănătate este esențial pentru viitorul sistemului sanitar din România.

„Avem responsabilitatea să redăm demnitatea medicilor, asistenților medicali, infirmiere, brancardieri, farmaciști, psihologi, biologi și kinetoterapuți care lucrează în spitalele din România. Avem responsabilitatea să avem grijă de viitorul acestei țări care depinde de un sistem de sănătate dezvoltat, susținut, care pune accent pe cerințele medicilor și pacienților. PSD a mărit salariile în sănătate așa că știm că nu există justificare pentru plafonarea sporurilor la 20%, pentru ca un medic ATI sau Urgențe să piardă 3000-4000 lei la salariu sau o asistentă medicală, 1500-2000 lei. Am reușit să stopăm exodul medicilor, am început construcția a 21 de spitale, trei centre pentru mari arși și a Spitalului Regional de la Craiova, am modernizat, extins și dotat cu aparatură medicală performantă zeci de spitale județene și municipale. Iar toate acestea au nevoie de personal – 36.000 de posturi blocate și 2000 de medici specialiști de care spitalele au nevoie, dar nu îi pot angaja. Aceasta este reforma și viziunea lui Bolojan – o țară unde bebelușii mor pentru că nu au locuri în incubatoarele din sectiile ATI și unde spitalele sunt plătite de CAS în baza unor tarife calculate în 2016, în timp ce salariile, medicamentele, utilitățile și alte cheltuieli sunt plătite la prețurile din 2026. Ca parlamentar, fost manager de spital și cetățean al județului Olt unde investițiile în sănătate au schimbat spitalele și au adus sute de medici tineri, sunt alături de cadrele medicale și personalul de suport și voi vota deblocarea posturilor din spitale, dar și o lege a salarizării care să reflecte echitate, predictibilitate și respect pentru munca și profesionalismul medicilor noștri!”, este declarația deputatului Marius Iancu.