USR a depus amendamente pentru transparentizarea declarațiilor financiare ale demnitarilor

USR a depus mai multe amendamente la propunerea legislativă privind domeniul integrității, începând cu transparentizarea declarațiilor financiare, astfel încât să fie respectate deciziile Curții Constituționale, dar și dreptul cetățenilor de a veghea asupra celor care exercită funcții publice.

„USR a depus, astăzi, amendamente pentru transparentizarea declarațiilor financiare, respectând decizia CCR și asigurând, în același timp, principiile transparenței averilor demnitarilor. Analizăm, de asemenea, celelalte cereri ale societății civile pentru a face din această reformă una care să pună România pe drumul corect în Europa”, declară deputatul USR Radu Mihaiu.

Concret, USR propune completarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, astfel încât Agenția Națională de Integritate să genereze automat, prin platforma e-DAI, pe baza declarațiilor completate de demnitar, o declarație de interese financiare.

Astfel de declarații de interese financiare vor fi generate pentru mai multe categorii, printre care președintele României, europarlamentari, parlamentari, consilieri locali și județeni, președinți de CJ-uri, premier, miniștri, secretari și subsecretari de stat, consilieri prezidențiali, consilieri onorifici, membrii CSM, ai Curții de Conturi, ai Consiliului Concurenței și CNSAS, judecători CCR.

Declarațiile de interese financiare vor cuprinde informații despre bunurile imobile, bunuri cu valoare semnificativă, active financiare, participații, acțiuni sau părți sociale în societăți, venituri proprii, credite, împrumuturi și datorii financiare.

Declarațiile de interese financiare ar urma să fie publicate pe pagina de internet a ANI.

Amendamentele depuse de USR sunt o dovadă a consecvenței noastre, în condițiile în care parlamentarii USR membri în Comisiile juridice au depus, încă din octombrie 2025, o inițiativă legislativă pentru menținerea caracterului public al declarațiilor de avere după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul este încă în dezbaterea Parlamentului.