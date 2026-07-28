Pompierii români, în prima linie a luptei cu incendiile din sudul Franței

Pompierii români aflați în misiune în sudul Franței continuă să intervină în Departamentul Var, unde participă la stingerea incendiilor de vegetație și la prevenirea reaprinderii focarelor. În ultimele 24 de ore, salvatorii au lichidat mai multe incendii izbucnite în sectorul lor de responsabilitate, au supravegheat permanent zonele afectate și au contribuit la sprijinirea operațiunilor desfășurate alături de autoritățile franceze. Modulul național acționează în două schimburi pentru a asigura intervenția neîntreruptă, iar toate echipajele și tehnica de intervenție se află în stare de operativitate maximă.

„Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, aflat în misiune de prepoziționare în Republica Franceză, continuă intervențiile în Departamentul Var, unde pompierii români acționează pentru înlăturarea efectelor incendiilor de vegetație și prevenirea reaprinderii focarelor. Pe parcursul zilei de ieri (n.r. 27 iulie), echipajele au rămas în zona Pontevès, unde au desfășurat misiuni de lichidare a focarelor ascunse și de supraveghere a terenului afectat de incendiu. Acțiunile au avut ca scop prevenirea reaprinderii și limitarea extinderii flăcărilor, într-un context în care condițiile din teren favorizează apariția unor noi focare. Tot în cursul zilei, pompierii români au intervenit pentru stingerea mai multor focare izbucnite în sectorul de responsabilitate, reușind să le lichideze înainte ca acestea să se extindă și să pună în pericol suprafețe mai mari de vegetație.

În același timp, într-un alt sector de intervenție al incendiului din zona Pontevès, s-a produs un focar de amploare, care a impus mobilizarea unui important dispozitiv de intervenție al autorităților franceze, format din echipaje terestre și mijloace aeriene. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost localizat și ulterior lichidat. Pentru a asigura continuitatea intervențiilor, modulul român își desfășoară activitatea în două schimburi, astfel încât echipajele să fie permanent pregătite să răspundă solicitărilor din teren. De asemenea, pompierii români au amenajat în baza de operații un punct de alimentare cu apă, care deservește atât autospecialele proprii, cât și mijloacele de intervenție ale colegilor francezi. Această măsură contribuie la desfășurarea în condiții optime a misiunilor și la eficientizarea intervenției comune. În prezent, întregul personal și toate mijloacele tehnice ale modulului sunt în deplină capacitate operațională, iar pompierii români rămân pregătiți să intervină ori de câte ori situația o va impune, în sprijinul și sub coordonarea autorităților franceze”, transmit reprezentanții ISU Olt.