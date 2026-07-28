Cadavrul unui animal, abandonat pe domeniul public din Slatina

Un bărbat de 52 de ani din Slatina a fost identificat și sancționat de Poliția Locală după ce a abandonat cadavrul unui animal pe domeniul public, faptă interzisă de lege și pedepsită cu amendă între 4.000 și 5.000 de lei. Cazul a fost descoperit în urma imaginilor surprinse de sistemul de supraveghere video al orașului, iar autoritățile declară că astfel de comportamente nu vor fi tolerate.

„Legea se aplică! Imagini care vorbesc de la sine. Abandonarea pe domeniul public a cadavrului unui animal reprezintă o faptă sancționată de lege, iar amenda prevăzută este cuprinsă între 4.000 și 5.000 de lei. În cursul zilei de 26 iulie 2026, Poliția Locală a Municipiului Slatina s-a autosesizat în urma imaginilor surprinse pe camerele video din oraș și a identificat persoana responsabilă: un bărbat în vârstă de 52 ani, cu domiciliul în municipiul Slatina. Ca de fiecare dată, polițiștii locali au aplicat legea fără excepții și fără compromisuri. Respectul pentru oraș și pentru cei din jur începe cu gesturile fiecăruia dintre noi. Astfel de comportamente nu vor fi tolerate, iar orice încălcare a legii va fi sancționată. Așadar, aviz amatorilor!”, este mesajul transmis de Poliția Locală Slatina.