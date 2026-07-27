Spre LĂMURIREA UNEI ENIGME. Acum, la 81 de ani!

În „BIBLIOTECA OMENIRII”, DOCUMENTELE TIMPULUI înseamnă mai mult decât amintiri, căci ele aduc depozițiile martorilor la evenimente.
Întâmplător, în aceste zile, „privind” PARADA MOSCOVITĂ, „m-am întors” la titanic încleștare a popoarelor cu fascismul din anii celui de-al doilea război mondial, din punctual de vedere românesc.
Mă întreb, dacă STALINGRAD, EL-ALAMEIN și „BĂTĂLIA CAPULUI DE POD”, OVERLORD – au însemnat cele 3 COTITURI care au „întors” FRONTUL în EST, în SUD și în VEST, spre înfrângerea GERMANIEI FASCISTE, de ce „DEFECȚIUNEA” ROMÂNEASCĂ de la 23 AUGUST 1944 care „a întors” FRONTUL din SUD-EST, BALCANI, la numai două luni jumătate după NORMANDIA, n-ar avea „CUVENITA” importanță mondială și capitală?
De ce o SPUN? Răspunsul îl găsim în documentul 1389/25 iulie 1945, de acum 81 de ani, ținut mult timp la SECRET:
Spre lămurirea unei enigme
Cu ocazia verificării arhivei secrete personale a lui Hitler – ce s-a efectuat în primăvară la Cartierul comandamentului superior al trupelor britanice din Germania – s-a găsit între alte documente de mare importanță și un raport iscălit de generalii Keitel şi Guderian, adresat fostului Führer, după și în legătură cu capitularea României.
Acest document a fost prezentat mareșalului Montgomery, care apoi 1-a remis prim-ministrului W. Churchill, şi care are în chintesență următorul cuprins:
Capitularea României, pe lângă consecințele imediate de ordin militar, a produs în același timp și o răsturnare de fronturi extrem de periculoasă, ce va duce la pierderea teritoriului nu numai al României, ci şi al Bulgariei, Iugoslaviei și Greciei, punând în pericol toată armata germană din Balcani. Deosebit de pierderea pozițiilor din Carpați, pierderea grânarului și petrolului românesc constituie o altă mare şi grea lovitură, în urma căreia armatele ruse vor putea ajunge, în vreo câteva săptămâni, în fața Budapestei.
Dat fiind că aceasta este în decurs de 30 de ani a doua oară când România trădează cauza Germaniei, se impune a se lua toate măsurile ca România să dispară de pe harta Europei și poporul român să dispară ca națiune.
Acest document revelator al importanței capitale, de o valoare mondială a actului din 23 August 1944, din ordinul prim-ministrului W. Churchill a fost transmis în fotocopie generalului Stalin însoțit de o notă explicativă, în care s-ar fi cuprins și unele sugestii de a se căuta modalitatea de a se exprima o recunoștință publică pentru însemnătatea actului important săvârșit de România la 23 August 1944.
Acesta este temeiul din care, după relațiunea deținută din sursă serioasă, a emanat și care a determinat manifestarea gratitudinii exprimate, prin actul decorării cu ordinul „Victoria” a suveranului României și donația celor două avionete de către Soviete, ale căror armate au fost beneficiarele primordiale a roadelor consecvente ale acelui act din 23 August 1944, de valoare istorică sub toate raporturile.
Că regizarea acestei manifestări – determinată și sugerată în modul indicat mai sus – a fost prezentată lumii şi nouă într-o lumină unilaterală și avantajoasă intereselor sovietice este firească și explicabilă din uzanța obișnuită în procedeele lor.
ARHIVELE STATULUI BUCUREȘTI. Fond CASA REGALĂ. Dosar nr. 20/1945. Fila 1-3
În plus, față de cele 3, desfășurate „LA VEDERE”, 23 AUGUST 1944 – București a avut atunci un CARACTER ENIGMATIC ULUITOR, scurtând apoi războiul cu 180 de zile (apropo de fosta ZI NAȚIONALĂ).
Tocmai de aceea, postul „VOCEA AMERICII” aprecia: „Când se va scrie ISTORIA, actul de la 23 AUGUST va însemna un factor determinant în mersul acestui război”.