Slatina. Trafic restricționat pentru lucrări de asfaltare

Șoferii din Slatina trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație, după ce Primăria continuă lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere. În următoarele zile, circulația va fi închisă temporar pe tronsoane din străzile Sg. Maj. Dorobanțu Constantin și Recea, pentru turnarea stratului de asfalt. Autoritățile îi îndeamnă pe participanții la trafic să respecte semnalizarea provizorie și indicațiile echipelor din teren, precizând că măsurile sunt necesare pentru finalizarea unor lucrări menite să îmbunătățească siguranța și calitatea drumurilor din municipiu.

„Continuăm lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere, iar pentru ca acestea să se desfășoare în condiții de siguranță și la standardele necesare, vor fi instituite următoarele restricții de circulație:

Luni, 27 iulie, strada Sg. Maj. Dorobanțu Constantin va fi închisă complet pe tronsonul cuprins între strada Arcului și strada Basarabilor, în intervalul 08:30 – 17:00, pentru turnarea stratului de asfalt.

Marți și miercuri, strada Recea va fi închisă complet pe tronsonul dintre strada Depozitelor și strada Hergheliei, tot în intervalul 08:30 – 17:00, pentru executarea lucrărilor de asfaltare. Le mulțumim tuturor participanților la trafic pentru răbdare și înțelegere și îi rugăm să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, însă aceste restricții sunt necesare pentru finalizarea unor lucrări care vor contribui la un trafic mai sigur și la drumuri de mai bună calitate pentru toți slătinenii”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.