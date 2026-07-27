Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Apărăm dreptul românilor de a-și cinsti valorile culturale și respingem orice tentativă de rescriere a memoriei naționale”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, condamnă demersul prin care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc solicită retragerea din spațiul public a bustului poetului Adrian Păunescu, apreciind că o astfel de inițiativă creează un precedent periculos pentru patrimoniul cultural românesc. Parlamentarul susține că valoarea operei și contribuția poetului la cultura națională nu trebuie judecate exclusiv prin prisma contextului politic al epocii, avertizând asupra riscului extinderii fenomenului „cancel culture” și pledând pentru păstrarea monumentelor dedicate marilor personalități, în timp ce dezbaterile privind trecutul ar trebui purtate în mediul academic, nu prin eliminarea simbolurilor din spațiul public.

„Mișcarea S.O.S. ROMANIA își exprimă profunda îngrijorare față de solicitarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) de retragere din spațiul public a bustului poetului Adrian Păunescu, amplasat în Parcul Grădina Icoanei din București. Demersul a fost reluat în aceste zile de instituție, care susține că monumentul reprezintă o formă de recunoaștere oficială incompatibilă cu memoria victimelor regimului comunist, precizând totodată că nu contestă valoarea operei literare a poetului. Considerăm că o asemenea inițiativă deschide un precedent periculos, în care personalitățile culturii române sunt judecate exclusiv prin prisma unui context politic, ignorând contribuția lor fundamentală la identitatea națională și la patrimoniul cultural al României.

Adrian Păunescu rămâne unul dintre cei mai importanți poeți români ai secolului al XX-lea. Opera sa a inspirat generații întregi de români, iar Cenaclul Flacăra a reprezentat, pentru milioane de tineri, un fenomen cultural și artistic fără precedent, promovând poezia, muzica și valorile românești într-o perioadă în care exprimarea culturală avea numeroase constrângeri. Istoria trebuie cunoscută și analizată în întregul ei, cu luminile și umbrele sale, însă nu prin demolarea monumentelor și eliminarea simbolurilor culturale. O societate matură nu își șterge trecutul, ci îl înțelege și îl dezbate. A confunda valoarea unei opere cu toate opțiunile sau circumstanțele biografice ale autorului înseamnă a deschide calea unei epurări culturale fără sfârșit. Din păcate, asistăm la o tendință tot mai accentuată de importare a fenomenului „cancel culture”, prin care opere, monumente și personalități sunt supuse unei judecăți selective, iar memoria colectivă riscă să fie rescrisă după criterii ideologice și conjuncturale. Libertatea de exprimare, libertatea creației și dreptul la memorie nu pot fi restrânse prin interpretări arbitrare sau prin inițiative care conduc la limitarea pluralismului cultural. Acest caz vine după controversa privind bustul poetului Octavian Goga din Iasi, când au existat solicitări similare de eliminare a monumentului din spațiul public, fiind în cele din urmă îndepărtat de pe Bulevardul Copou. Observăm astfel conturarea unui precedent îngrijorător: astăzi este vizat Adrian Păunescu, ieri Octavian Goga, iar mâine orice altă personalitate care nu mai corespunde standardelor ideologice ale momentului.

Partidul S.O.S. ROMANIA consideră că România are nevoie de mai multă cultură, nu de demolarea simbolurilor culturale. Monumentele dedicate marilor creatori trebuie să rămână repere ale identității noastre naționale, iar dezbaterea istorică trebuie purtată în mediul academic și prin educație, nu prin îndepărtarea busturilor și statuilor. Apărăm dreptul românilor de a-și cinsti valorile culturale și respingem orice tentativă de rescriere a memoriei naționale prin mijloace care riscă să transforme cultura într-o victimă a radicalismului ideologic. Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Țiu.