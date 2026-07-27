Demonstrație de box în aer liber la Slatina

Sportul a fost în centrul atenției sâmbătă, 25 iulie, la festivalul South Side RC din Slatina, unde o demonstrație de box desfășurată în aer liber a atras numeroși spectatori și a adus în ring sportivi și antrenori din mai multe cluburi din țară. Evenimentul, organizat cu implicarea CSM Slatina și a partenerilor săi, a transformat spațiul festivalului într-un loc de întâlnire între performanță, pasiune și comunitate, demonstrând că boxul poate captiva publicul atunci când iese din sala de antrenament și ajunge în mijlocul oamenilor.

„Box, energie și voie bună în mijlocul comunității! Sâmbătă (n.r. 25 iulie), în cadrul festivalului South Side RC, Slatina a avut parte de o demonstrație de box în aer liber care a adus sportul mai aproape de oameni și a transformat seara într-un adevărat spectacol. Energie, voie bună și un public care s-a bucurat de fiecare moment, într-o atmosferă în care sportivii au fost exact acolo unde trebuie să fie: în mijlocul comunității. Ringul a adunat sportivi și antrenori de nivel înalt din mai multe cluburi din țară: SCM Craiova, CSM Pitești, CS Câmpulung Muscel, Comtech, ACS Box Vasile G. și CS Prietenia Caracal, alături de sportivii secției de box a CSM Slatina. A fost o seară despre sport, pasiune și oameni, iar reacția celor prezenți ne-a arătat cât de bine este primit boxul atunci când ajunge direct în mijlocul comunității. Mulțumim antrenorilor Gălbenușe Constantin și Luminița Turcin, tuturor sportivilor și antrenorilor participanți, echipei de organizare care s-a implicat pentru ca evenimentul să fie posibil și Primăriei Municipiului Slatina pentru sprijin. Mulțumim South Side RC pentru contextul care a făcut posibilă această întâlnire între sport și comunitate!”, se arată în comunicatul CSM Slatina.

