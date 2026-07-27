AJOFM Olt. Peste 1.250 de persoane și-au găsit un loc de muncă în primele șase luni din 2026

Peste 1.250 de persoane din județul Olt au reușit să se angajeze în primele șase luni ale anului 2026 prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Cei mai mulți dintre cei încadrați în muncă au peste 45 de ani, iar aproape jumătate provin din mediul rural. Totodată, alte peste 4.700 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de servicii de sprijin și măsuri active pentru integrarea pe piața muncii, potrivit datelor instituției.

„În primele șase luni ale anului 2026, urmare a serviciilor şi măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, 1.259 persoane au fost încadrate în muncă. Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 iunie 2026, 732 au peste 45 de ani, 195 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 171 au între 25 și 35 de ani, iar 161 sunt tineri sub 25 de ani. În funcţie de rezidenţă, 622 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 637 persoane sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, arată că cele mai multe au studii liceale si postliceale(554), urmate de cele fara studii si cu studii gimnaziale(355), profesionale (242), 108 fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Olt în primele șase luni ale anului 2026, 304 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în primele șase luni ale anului 2026, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.717 persoane”, se arată în comunicatul AJOFM Olt.