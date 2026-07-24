Milioane de euro în proiecte europene pentru Olt

Peste 138 de milioane de euro din fonduri europene sunt investiți în județul Olt prin proiectele derulate de administrațiile locale și Consiliul Județean. În cadrul unei întâlniri organizate vineri, 24 iulie, la sediul CJ Olt, reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia și ai celor 17 administrații locale beneficiare au analizat stadiul investițiilor și măsurile necesare pentru accelerarea implementării acestora. Proiectele vizează domenii esențiale precum educația, infrastructura, eficiența energetică, mobilitatea urbană, digitalizarea și patrimoniul cultural, iar autoritățile au convenit asupra unui sprijin tehnic permanent pentru evitarea întârzierilor și finalizarea la timp a investițiilor. Consiliul Județean Olt derulează, la rândul său, 11 proiecte cu finanțare europeană, în valoare de peste 68 de milioane de euro.

„La sediul Consiliului Județean Olt a avut loc, astăzi, o întâlnire de lucru privind proiectele finanțate prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, organizată de ADR Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu CJ Olt.

La discuții au participat președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, directorul general adjunct, Marius Vărgatu, directorul general al Autorității de Management pentru Programul Regional, Ovidiu Bălan, specialiștii Agenției și reprezentanții celor 17 UAT-uri care au proiecte în implementare: Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Scornicești, Pârșcoveni, Verguleasa, Călui, Tătulești, Găneasa, Baldovinești, Fărcașele, Colonești, Vulturești, Izbiceni și Drăghiceni.

Cele 34 de proiecte, în valoare de peste 70 de milioane de euro, vizează investiții în educație, eficiență energetică, regenerare urbană, mobilitate și transport public ecologic, patrimoniu cultural, digitalizare și infrastructură recreativă, sportivă și pentru tineret.

Discuțiile au vizat stadiul investițiilor, dificultățile întâmpinate și soluțiile pentru accelerarea implementării și reducerea decalajelor dintre progresul fizic și cel financiar. ADR Sud-Vest Oltenia și-a reafirmat disponibilitatea de a acorda permanent sprijin tehnic, pentru prevenirea întârzierilor și a corecțiilor financiare.

Consiliul Județean Olt are, la rândul său, 11 proiecte în implementare, în valoare de peste 68 de milioane de euro, în infrastructură rutieră, asistență socială, eficiență energetică și digitalizare”, transmit reprezentanții CJ Olt.